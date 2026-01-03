La caída de Nicolás Maduro EN VIVO: tras el bombardeo, Donald Trump confirmó la captura del presidente venezolano

Live Blog Post

Javier Milei sobre Nicolás Maduro: "Estamos viviendo la caída de un dictador"

El presidente, Javier Milei volvió a destacar el operativo militar de EEUU en Venezuela y al prestar declaraciones resaltó: "Estamos viviendo la caída de un dictador". Esta madrugada una acción militar en Caracas capturó a Nicolás Maduro y su esposa.

milei maduro.jpg Milei volvió a apuntar contra Maduro.

En declaraciones televisivas, el jefe de Estado tildó a Maduro de "terrorista y narcotraficante" y adelantó que ante Naciones Unidas, la Argentina tendrá "un apoyo total" a la moción de EEUU.

El Presidente afirmó sobre la situación de Venezuela: "Lo que hay que comprender es que significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones y en la última elección fue derrotado muy fuertemente, y aún así quizo quedarse aferrado al poder. Estamos viviendo la caída de un dictador".

