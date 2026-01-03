SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
3 de enero 2026 - 10:56

La caída de Nicolás Maduro EN VIVO: tras el bombardeo, Donald Trump confirmó la captura del presidente venezolano

Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa de Venezuela

Por

El presidente de EEUU confirmó la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. A las 11, el mandatario republicano dará una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para dar detalles del operativo militar.

Desde Caracas, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, exigió que se de a conocer el paradero del líder del régimen venezolano. El régimen se declaró en estado de emergencia y llamó a activar milicias. Por su parte, Trump llamó a una conferencia de prensa en Mar-a-Lago a las 11, hora Estados Unidos.

Live Blog Post

Javier Milei sobre Nicolás Maduro: "Estamos viviendo la caída de un dictador"

El presidente, Javier Milei volvió a destacar el operativo militar de EEUU en Venezuela y al prestar declaraciones resaltó: "Estamos viviendo la caída de un dictador". Esta madrugada una acción militar en Caracas capturó a Nicolás Maduro y su esposa.

milei maduro.jpg
Milei volvi&oacute; a apuntar contra Maduro.

En declaraciones televisivas, el jefe de Estado tildó a Maduro de "terrorista y narcotraficante" y adelantó que ante Naciones Unidas, la Argentina tendrá "un apoyo total" a la moción de EEUU.

El Presidente afirmó sobre la situación de Venezuela: "Lo que hay que comprender es que significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones y en la última elección fue derrotado muy fuertemente, y aún así quizo quedarse aferrado al poder. Estamos viviendo la caída de un dictador".

Live Blog Post

EEUU confirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron imputados

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/2007428087143686611?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007428087143686611%7Ctwgr%5E5bb64187d7dc3b3718bb358ec33612bd32e06e95%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17674460466399037&partner=&hide_thread=false

Entre los cargos de los que se los acusan se encuentran "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", afirmó Bondi, en la misma línea que el secretario de Estado, Marco Rubio, quien previamente había confirmado que el líder del régimen venezolano iba a ser juzgado en territorio norteamericano.

Live Blog Post

Rusia exige una "aclaración inmediata" sobre la captura de Nicolás Maduro

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia reclamó este sábado una “aclaración inmediata” sobre la situación en Venezuela, luego de que Estados Unidos afirmara que capturó y trasladó fuera del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

Serguéi Lavrov.png
Sergu&eacute;i Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

A través de un comunicado, la cancillería rusa expresó su alarma por las versiones difundidas desde Washington. “Estamos extremadamente preocupados por los informes de que el presidente venezolano Maduro y su esposa fueron expulsados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de hoy por parte de Estados Unidos”, señaló el texto oficial.

En ese marco, el ministerio subrayó la necesidad de obtener información concreta y sostuvo: “Pedimos que se aclare inmediatamente esta situación”.

Live Blog Post

La vicepresidenta de Venezuela exige una "prueba de vida" de Nicolás Maduro

El gobierno de Venezuela afirmó que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y solicitó formalmente a Estados Unidos una “prueba de vida” del mandatario. El planteo lo realizó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien expuso la postura oficial en un mensaje público.

La presidente de la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez anunció que comenzará la próxima semana.
Delcy Rodr&iacute;guez exige una "prueba de vida" de Maduro.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, expresó Rodríguez, al referirse también a Cilia Flores.

En su declaración, la vicepresidenta reclamó el respeto al derecho internacional y repudió la ofensiva que atribuyó a fuerzas externas. “Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria. Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”, sostuvo.

Rodríguez también recordó el mensaje que, según dijo, transmitió el presidente a la población en medio de la crisis. “Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, enfatizó.

Por último, la funcionaria se refirió a los hechos registrados en la capital. “La capital Caracas fue atacada. La ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande ha sido vulnerada, atacada y agredida”, indicó, en alusión a los episodios ocurridos en Caracas.

Live Blog Post

La Unión Eropea pidió prudencia y apego al derecho internacional

La Unión Europea llamó a la “moderación” y al respeto del derecho internacional frente a los acontecimientos registrados en Venezuela, al tiempo que reiteró que Nicolás Maduro careció de “legitimidad”.

kaja kallas UE
Kallas pide prudencia desde la UE.

Así lo expresó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, tras mantener contactos de alto nivel para evaluar la situación. “La UE sigue de cerca lo que ocurre en el país”, afirmó, y subrayó la necesidad de una transición pacífica enmarcada en las normas internacionales. “Pedimos moderación”, concluyó.

A su vez, Kallas confirmó que se comunicó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con el embajador de la UE en Caracas para analizar el escenario. En ese marco, remarcó que la prioridad del bloque fue garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos residentes en el país.

Live Blog Post

Nicolás Maduro será juzgado en EEUU, afirmó Marco Rubio

Estados Unidos arrestó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en territorio estadounidense, según un senador republicano que afirma haber hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio.

U-S--Secretary-of-State-Marco-Rubio-testifies-at-a-House-Foreign-Affairs-Committee-in-Washington-hs7.avif
Marco Rubio afirm&oacute; que Maduro ser&aacute; juzgado en EEUU.

Marco Rubio afirmó que Maduro será juzgado en EEUU.

“Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, publicó el senador de Utah Mike Lee en X a primera hora del sábado.

“Esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”, añadió Lee.

Live Blog Post

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: "La libertad avanza"

El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo de EEUU sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. “La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, expresó el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2007413554077692217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007413554077692217%7Ctwgr%5Edb356581d102d6c41a9363a3887f5a84fed8cfe3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17674422996718976&partner=&hide_thread=false

osteriormente publicó un video en el que se expresa con rechazo hacia el gobierno venexolano. Allí afirma que Maduro "tiene una sombra oscura sobre nuestra región" lo cual representa un "peligro y una vergüenza que no pueden seguir existiendo en el continente".

"La Argentina saluda la presión de los EEUU y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento en esta materia se ha agotado", continúa el video, que es un extracto de su discurso en el mercosur.

Live Blog Post

Irán, Cuba y Colombia rechazan la intervención militar de EEUU en Venezuela

Estados Unidos intervendrá en las costas de Venezuela 2

Países cercanos a Venezuela y otros aliados de su presidente Nicolás Maduro como Irán, Cuba y Colombia rechazaron este sábado los ataques de EEUU contra la nación caribeña.

El mandatario norteamericano Donald Trump confirmó en su red Truth Social un ataque a gran escala y la captura de Maduro junto a su esposa, que fueron sacados del país.

Live Blog Post

El régimen reportó ataques sobre objetivos militares y declaró el estado de emergencia en Venezuela

Vladimir López

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país. Además, indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.

Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

Live Blog Post

Delcy Rodríguez: "Desconocemos el paradero del presidente Maduro y de su esposa"

La presidente de la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez anunció que comenzará la próxima semana.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EEUU, Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

Live Blog Post

Donald Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que el país norteamericano capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Sucedió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas.

