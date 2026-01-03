"Nos condenaron": otro sector de la industria profundiza su crisis por la ola de importaciones

El 50% de las empresas del rubro de la fundición no alcanza el punto de equilibrio. "Hay eslabones productivos que pueden desaparecer", advierten.

Las empresas abocadas al sector de fundición atraviesan una profunda crisis con un freno significativo en las ventas, disminución del empleo y bajos niveles en el uso de la capacidad instalada. Los industriales aseguran que se debe al impacto de la caída del consumo y la apertura de importaciones . “Nos condenaron”, aseguró un directivo de la cámara que representa al rubro en una nota que envió a gobernadores y al presidente de la UIA. La mitad de las firmas que continúan operando lo hace sin alcanzar el punto de equilibrio . En el sector metalúrgico advierten que hay eslabones en la cadena de valor que pueden desaparecer.

El último informe de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina es contundente: en noviembre de este año el uso de la capacidad instalada se situó apenas en el 44,87% , doce puntos porcentuales por debajo de la marca del mismo mes del año anterior.

El deterioro llevó a una reducción drástica en materia de empleo. Solo en el último mes el 17% de las empresas reconoció haber recortado de forma sustancial su plantilla, mientras que el 39% hizo reducciones menos significativas. El 43% se mantuvo sin cambios y no hay firmas que registren incorporación neta de personal.

“Las cadenas de valor se están acortando, al punto de que hay sectores que casi tienden a desaparecer y ser reemplazados por completo por importaciones” , advirtió con preocupación un empresario de peso en la industria. Dentro del complejo panorama que atraviesa el sector metalúrgico, fundición fue el rubro que tuvo la caída más pronunciada . Retrocedió 18,2%, según los datos de ADIMRA.

Entre los motivos de la baja, en el rubro señalan a la apertura importadora pero también a la baja en el consumo. “Se confirma una concentración estructural de oportunidades en segmentos estratégicos, mientras que buena parte del entramado productivo vinculado al consumo sigue rezagado”, dice el informe.

“Nos condenaron”, el mensaje empresario

La reconversión en la industria aparece todavía como algo difuso. Las empresas locales aseguran que ni siquiera en aquellos sectores que crecen de forma acelerada se pueden insertar como proveedores de forma contundente. El ejemplo más claro y el principal terreno de disputa está hoy por hoy en la energía, que podría encadenar segmentos tanto en la infraestructura como en los equipos.

Pero los industriales afirman que el grueso de esa demanda está siendo concentrada en proveedores chinos. “Podemos competir contra otra empresa de nuestra región, lo que no podemos hacer es competir contra un Estado”, fue el argumento que más se escuchó en el evento anual que organiza Techint con toda su cadena de valor.

“Nos condenaron”, asegura el texto de una nota que cursó un empresario fundidor en las últimas horas a gobernadores y también al presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, haciendo alusión a la falta de políticas que prioricen las compras a empresas nacionales ante la competencia internacional.

“El 90% de las compras de las grandes empresas petroleras se están dirigiendo a empresas chinas, esto deja muy complicado al sector de fundición vinculado a válvulas y de oil & gas”, reclama el texto.

Lejos del punto de equilibrio

Otro eje preocupante del informe es la pérdida de rentabilidad. El 88% de las empresas industriales relevadas por la cámara de fundidores reportaron una caída en su rentabilidad. Ese universo de divide en partes iguales entre quienes señalaron una disminución sustancial (44% del total) y quienes indicaron una merma leve (44%). Solo el 12% sostuvo que el indicador se mantuvo sin cambios.

El deterioro en el estado del negocio se hizo visible en varios casos de cierre de empresas, conflictos prolongados y mudanzas de producción. En simultáneo, hay otro fenómeno alarmante, el 50% de las empresas del sector asegura que en noviembre no alcanzó su punto de equilibrio.

Esto refleja una situación crítica: la mayoría de las empresas opera por debajo de su umbral mínimo de sostenibilidad. "La combinación de ventas insuficientes para cubrir costos y la pérdida progresiva de márgenes evidencia una coyuntura de alta fragilidad para el entramado productivo fundidor", remata el informe.