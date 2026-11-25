Volvió Jensen Huang a Nvidia. Lo trajo el propio presidente Trump, nervioso por el derrape de las cotizaciones, pero el alivio duró un solo día. La Bolsa continúa en modo corrección. En las tecnológicas, ¿estamos en un mercado bear? ¿Cuánto influye la Fed y el temor a que suba las tasas a contramano y en exceso, Gekko?

Gordon Gekko analizó la volatilidad del sector tecnológico, la recontratación de Jensen Huang en Nvidia y las expectativas de tasas de la Fed.

Periodista: No hay paz en los mercados. Y no es por la guerra en Irán. Las tecnológicas no hacen pie. Y arrastran todo lo demás. No es tampoco que no se hayan ensayado algunos trucos para tratar de frenar el aluvión. Pero, el IPO de Anthropic no lo consiguió. Y la restitución de Jensen Huang al frente de Nvidia, con los auspicios del presidente Trump, encendió el entusiasmo el lunes. Fue un flash, una reacción muy potente. Lamentablemente, duró un solo día. Hoy (por ayer) regresó el malestar. Y se conserva visiblemente intacto. La saga continúa. La corrección no decidió tomarse un respiro todavía.

Gordon Gekko: La corrección del S&P 500 recién dijo presente con las fuertes caídas de jueves y viernes. Distinto es el caso de la hemorragia en las tecnológicas, más extendida y profunda.

G.G.: Hay que entender que las tecnológicas operan a una escala de volatilidad diferente. Es otra liga. Lo que vemos es un mercado bear dentro de un mercado bull secular. El SOX, que es el índice de semiconductores…

G.G.: Correcto. El Sox reculó 38% desde sus máximos de junio. O sea, en el ojo del huracán se acumula una caída que podría alimentar no uno, sino casi dos mercados bear. Pero, en lo que va del año, todavía retiene un avance de 24%. Digamos, lo que uno podría esperar que rinda el S&P 500 en tres años promedio. A pesar de la paliza.

P.: Es una montaña rusa más que un mercado bajista.

G.G.: Sí. Todavía con una tendencia de fondo que apunta claramente al alza. Pero, nadie se engaña. El cuestionamiento a la bonanza reciente – sobre todo, a la última milla de la IA – es muy fuerte. Y necesario.

P.: Ello no impidió que Anthropic pudiera concretar su IPO…

G.G.: Ni que fuera más grande que el de Spacex, la compañía de Elon Musk, que se ejecutó en el punto más alto del rally…

P.: Y ahora Anthropic es un búmeran. Tomó 81 mil millones de dólares de los inversores a una cotización de 83 dólares y hoy cotiza a 79. ¿Dónde están los “underwriters” (los colocadores) cuando se necesita que pongan el pecho en las malas?

G.G.: Podían comprar un 15% extra de la emisión y ya lo hicieron. La semana pasada. Vendieron ese plus en descubierto, usaron el “green shoe” y lo cubrieron a 83 dólares.

P.: Es decir que ya se negocia sin red.

G.G.: Anthropic distribuyó acciones por 120 mil millones de dólares, se usted suma el IPO y la colocación privada. Desde su punto de vista, un éxito. Desde el de los inversores, aumentaron su exposición en ese monto y en vez de derrochar confianza y llevarse el mundo por delante, justo ahora, tienen serias dudas sobre la calidad del negocio. Como usted dijo, terminó siendo un búmeran que obliga a agacharse para esquivarlo.

P.: No funcionó el truco de Anthropic, y trascartón Trump se encargó personalmente de convencer al directorio de Nvidia de que debían volver a tomar a Jensen Huang como CEO. ¿Cómo se explica? El balance y la orientación que dio la compañía, ya sin Huang, habían sido buenos. La respuesta de los mercados, no. ¿Ese es el problema?

G.G.: El propio Trump sugirió primero que debían contratar a Tim Cook, quién dejó el mando de Apple en septiembre. Pero el derrumbe de la Bolsa, lo convenció de insistir con Huang.

P.: Aunque fuera a modo de talismán.

G.G.: Nadie puede negar que Huang es sinónimo de Nvidia. Y que la llevó de ser una compañía de videojuegos a estar en el epicentro de la IA. Es una decisión desprolija, pero tiene una lógica de hierro detrás, máxime si lo que se enfrenta son tiempos borrascosos.

P.: ¿Y en qué quedó el escándalo del espionaje, por no hablar de los asuntos de su vida personal?

G.G.: Ya lo escuchó a Trump, no hay objeciones del lado de la seguridad nacional. La investigación continúa, pero la Casa Blanca no tiene reparos. Sam Altman, en su momento, fue removido de Open AI y, a los cinco días, por el reclamo feroz de inversores y empleados, volvió a su sitial. Huang demoró once días, con el aval del presidente. No se confunda: la desesperación es el denominador común.

P.: ¿Cuánto influye la Fed en esta zozobra? Que si sube la tasa o no, que tal vez sea un cuarto de punto o medio, que probablemente sea un error porque la pujanza de la IA esté en el espejo retrovisor y ya no por delante. ¿Cree que es un factor importante?

G.G.: No se entiende este frenazo brusco del boom de la IA sin prestarle atención a la suba de tasas que provocó. Pero fue más el celo de los bond vigilantes que el de la Fed, que actuó con demora debido a la timidez inicial de Kevin Warsh y su conducción.

P.: La inflación trajo lecturas muy altas en septiembre y octubre. La Fed se dejó estar y ahora, ¿sobreactúa? El gobernador Waller pidió una suba de medio punto de tasas para diciembre cuando en octubre no tuvo problemas en saltear la reunión de brazos cruzados. ¿Cuánto incide el temor a que el banco central se equivoque con el timing y restrinja la liquidez en demasía cuando los mercados ya lo han hecho?

G.G.: La sensibilidad por la deuda de la IA está al orden del día. Y ya no es solo el financiamiento, también es el nivel de la inversión. La Fed reconoció el problema – y las estructuras opacas y complejas que yacen detrás – en las últimas minutas. ¿Medio punto de suba en diciembre? No hay necesidad. Ni parece haber quórum, más allá de la moción de Waller. Si la decisión fuera mañana tendría un cuarto de punto. Y sería lo mejor, incluso para estos mercados tan dubitativos. ¿Medio punto, o más, hacia delante, distribuidos en subas escalonadas? Puede ser. Pero la Fed irá despacio. Si se durmió en su reacción inicial, no querrá compensarlo. Lo pasado, pisado. Lo dijo clarito John Williams, de la Fed de Nueva York. Creo que estaba contestando su inquietud.

P.: ¿Qué dijo?

G.G.: “Es fundamental que mantengamos una perspectiva orientada hacia el futuro y no nos centremos en exceso en la trayectoria pasada de la inflación”. Textual. Si la IA se calma no hay porqué acelerar la dosis de restricción. Es al revés, habrá que monitorear con más cuidado el riesgo de crédito.

P.: Core Weave se financia a 15% en el margen. Es un accidente a punto de ocurrir.

G.G.: El diferencial de riesgo de la deuda CCC pasó de 900 puntos a 1400. Es un puñado de bonos que están bajo fortísimo estrés. Si toma la deuda BB, subió de 160 puntos a 220 puntos. Pero habían tenido un pico similar, fugaz, en abril. La deuda corporativa grado de inversión BBB tiene un spread de 120. El año pasado, en ocasión del Dia de la Liberación, cuando Trump lanzó la suba de aranceles recíprocos, llegó a 150 puntos.

P.: No hay demasiado problema.

G.G.: Lo que se ve, está muy concentrado. Surge la duda sobre lo que puede existir bajo la superficie. Oculto, por ejemplo, en vehículos especiales de inversión. Por eso, entre otras razones, la Fed eligió una estrategia gradual de intervención, y es reticente a una sobrerreacción. A lo sumo, si la inflación persiste como un tábano, gatillará otro cuarto de punto en enero y no esperará a marzo. Pero no precipitará un derrumbe por salir, si se quiere llamar así, de su posición en offside con respecto a la inflación.