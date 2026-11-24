Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.680 para la compra y a $1.700 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 24 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.593 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 24 de noviembre El dólar CCL cerró a $1.794,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 12.6%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 24 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.689,77 y la brecha con el dólar oficial es de 6.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 24 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.099,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 24 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.779,22. Valor de Bitcoin hoy, martes 24 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.792, según Binance.