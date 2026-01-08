Dólar hoy: a cuánto opera este jueves 8 de enero

El dólar oficial minorista cedió otros $5 y opera a $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.485,21 para la venta.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 8 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.461.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 8 de enero
El dólar blue opera a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 8 de enero
El dólar CCL se ubica a $1.532,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 8 de enero
El dólar MEP opera a $1.495,46 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 8 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,5.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 8 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.533,22, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 8 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.254,68, según Binance.
