Tras nuevos videos de EEUU de la incautación del petrolero ruso, Moscú hizo una fuerte advertencia

Este miércoles, EEUU tomó el control del barco Bella 1, con los tanques vacíos, al que perseguían desde el 21 de diciembre.

Luego de que Estados Unidos incautara el buque petrolero sancionado Bella 1 en el Atlántico Norte , Rusia volvió a cuestionar este jueves la medida y advirtió que puede "provocar graves crisis internacionales" . A pesar de la tensión que provocó el accionar norteamericano, la Guardia Costera dio a conocer un video del operativo que se llevó a cabo en medio del bloque de petróleo a Venezuela.

"Tras un continuo seguimiento a través del Atlántico por parte del escampavías Munro de la Guardia Costera , los equipos tácticos de la Guardia Costera aprovecharon sus potentes fuerzas de seguridad marítima para asegurar el Bella I mediante una operación conjunta rigurosa”, destacó la Guardia Costera a través de X junto a nuevas imágenes del operativo.

El petrolero fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por operar dentro de una “flota fantasma” de buques que transportaban petróleo ilícito. La Guardia Costera de EEUU intentó confiscar la nave el mes pasado cuando se encontraba cerca de Venezuela , pero las fuerzas estadounidenses no pudieron abordarlo después de que el barco diera la vuelta y huyera.

Inicialmente, se negó a seguir a los estadounidenses, cambió de rumbo y entró en el océano Atlántico. Durante la persecución, el capitán del petrolero cambió el nombre del barco a Marinera y obtuvo legalmente un registro temporal con bandera rusa del capitán del puerto de Sochi, autorizado para emitir dicha documentación.

Este miércoles, EEUU concretó la operación militar entre Islandia y Escocia, interceptó y tomó el control del petrolero, con los tanques vacíos, al que perseguían desde el 21 de diciembre.

Según fue difundido por el medio estatal ruso Russia Today, el buque había sido fletado por un comerciante privado, se llamaba Bella 1 y operaba bajo bandera de Guyana. Su tripulación estaba formada por 28 personas, entre ellas seis ciudadanos de Georgia, 17 de Ucrania, tres de la India y dos rusos.

Rusia respondió al operativo militar de EEUU y advirtió que se podrían exacerbar “tensiones militares y políticas”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que tenía información sobre ciudadanos rusos entre la tripulación del Marinera y, en un comunicado transmitido por las agencias de noticias estatales de Rusia Tass y RIA Novosti, exigió que “la parte estadounidense asegure un trato humano y digno para ellos, respete estrictamente sus derechos e intereses, y no obstaculice su rápido regreso a su patria”.

A su vez, diplomáticos rusos acusaron a Estados Unidos de exacerbar “tensiones militares y políticas” y, en un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, apuntó que “el hecho de que Washington esté dispuesto a provocar graves crisis internacionales es lamentable y alarmante”.

En esa misma línea, apuntaron que la operación de Estados Unidos en complicidad con el Reino Unido es "peligrosa e irresponsable" y advirtió que podría perjudicar aún más las “relaciones ruso-estadounidenses extremadamente tensas”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia además rechazó las acusaciones de navegación bajo falso pabellón, asegurando que Moscú había proporcionado en repetidas ocasiones “información fiable” sobre la propiedad rusa del buque y su estatus.

“La detención y el registro de un buque en alta mar solo son posibles sobre la base de una lista cerrada de motivos, como la piratería o la trata de esclavos, que evidentemente no son aplicables al Marinera”, indicó el ministerio. “En todos los demás casos, tales acciones solo están autorizadas con el consentimiento del Estado del pabellón; en este caso, Rusia”, sostuvo.