Venezuela: familiares piden liberación generalizada de presos políticos frente a la cárcel El Rodeo I

Desde las inmediaciones de la prisión, allegados de los detenidos reclamaron excarcelaciones masivas y atención urgente para personas con problemas físicos y mentales.

Familiares de presos políticos se concentraron frente al penal El Rodeo I a la espera de su liberación.

Familiares de presos políticos se concentraron frente al penal El Rodeo I, situado a unos 50 kilómetros de Caracas, para reclamar la liberación de las personas recluidas allí y denunciar la situación crítica de salud que atraviesan muchos de los internos.

Según los allegados, tanto por problemas físicos como mentales, requieren atención médica urgente y no pueden seguir siendo ignorados por las autoridades penitenciarias.

Desde la vigilia, la activista Margareth Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, expresó su deseo de que las posibles excarcelaciones anunciadas por representantes del gobierno venezolano sean amplias y no se limiten a un grupo reducido.

“Rogamos a Dios por una liberación completa y por la apertura de las cárceles para todos”, afirmó, al mismo tiempo que señaló que aún no han recibido comunicaciones oficiales por parte de los custodios del centro penitenciario.

Embed #EnDesarrollo | En el Rodeo I funcionarios policiales han indicado a familiares que desconocen información sobre excarcelaciones



A las 6:30 PM @MargarethBaduel señala que continúan esperando "respuesta concreta"



Video @clippve pic.twitter.com/c0vxXHg50c — Enler García (@EnlerGarciaTV) January 8, 2026 Por su parte, Yovanka Ávila, familiar y vocera del mismo Comité, explicó que no disponen de listas con nombres de posibles beneficiarios de medidas de libertad, aunque mantiene viva la esperanza de que se concrete una resolución favorable. “Uno nunca deja de esperar este momento, no perdemos la esperanza, ellos están dentro de nuestras oraciones todos los días”, añadió en la protesta.

El reclamo se produce en un momento en que las autoridades venezolanas han anunciado la excarcelación de un “número importante de personas” -incluyendo nacionales y extranjeros- como parte de lo que describieron como un gesto para consolidar la paz y la convivencia, aunque sin detallar cifras o criterios específicos para las liberaciones. El gobierno de Venezuela, sin precisiones sobre liberación de presos políticos El fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, afirmó que el sistema judicial venezolano inició un proceso de excarcelación de detenidos por razones políticas, aunque evitó informar cuántas personas fueron liberadas o a quiénes alcanzan las medidas. Según sostuvo, las decisiones se estarían llevando adelante con intervención del Ministerio Público y en coordinación con el resto del aparato judicial, pero sin ofrecer datos verificables ni listados oficiales. Pese a esas declaraciones, familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos aseguran no haber recibido confirmaciones formales sobre liberaciones en centros de detención como El Helicoide o Rodeo I.

