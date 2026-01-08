Un apostador de la Ciudad ganó una multimillonaria suma en el Quini 6: cuánto se llevó + Seguir en









El último sorteo del Quini 6 volvió a cambiarle la vida a un jugador, esta vez en la Ciudad de Buenos Aires, que acertó la combinación ganadora y se quedó con el pozo.

El último sorteo del Quini 6 dejó un nuevo millonario en la Ciudad de Buenos Aires, tras acertar los seis números de la modalidad La Segunda.

El sorteo N° 3337 del Quini 6 dejó este jueves a un nuevo millonario en la Argentina. Un apostador porteño logró acertar los seis números de la modalidad La Segunda y se adjudicó un premio superior a los $1.800 millones, una cifra que vuelve a poner al tradicional juego de la Lotería de Santa Fe en el centro de la escena.

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 11, 17, 20, 26, 29 y 32, que le permitieron al ganador llevarse exactamente $1.804.766.386. Al valor del dólar actual, el monto equivale a más de u$s1,2 millones al cambio de hoy, un dato que suele ser seguido con atención por los habituales jugadores del poceado.

El impacto del premio se sintió en todo el país. Cada semana, millones de apostadores participan del Quini 6 con la expectativa de alcanzar un pozo que, como en este caso, aparece casi como un golpe de suerte extraordinario. En el mismo sorteo, la modalidad Siempre Sale repartió más de $9 millones entre 34 jugadores, que también resultaron beneficiados.

Nuevo ganador tras el resultado histórico en diciembre En diciembre pasado, un apostador de la ciudad santafesina de Reconquista se llevó $8.800 millones, el mayor monto jamás otorgado por el Quini 6, tras acertar la modalidad Revancha con una única boleta ganadora.

Desde la Lotería de Santa Fe explicaron entonces que el pozo récord se había potenciado por una acumulación excepcional y una expectativa creciente que sostuvo durante semanas el interés de los jugadores en todo el país.

Con más de tres décadas de historia, el Quini 6 se consolidó como uno de los juegos de azar más populares de la Argentina. Administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, mantiene dos sorteos semanales y distintas modalidades que amplían las posibilidades de los apostadores. En el sorteo más reciente, la modalidad Tradicional arrojó los números 04, 09, 27, 29, 39 y 40, mientras que en la Revancha salieron 05, 13, 16, 32, 35 y 39. La expectativa ya está puesta en el próximo sorteo, con un pozo que vuelve a crecer y alimenta la ilusión de repetir la hazaña del último ganador porteño.