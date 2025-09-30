Se entregaron los Martín Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores de la noche







El conductor Santiago del Moro, quien ofició de maestro de ceremonia durante la noche de gala, fue premiado con el máximo galardón. El canal Telefe, que transmitió el evento, fue el gran ganador.

Martín Fierro 2025.

La fiesta grande de la TV vernácula tuvo su noche de gala este lunes. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025. La estatuilla dorada fue para el conductor Santiago del Moro.

El máximo galardón de la televisión local fue para el conductor, quien ofició también de maestro de ceremonia durante la noche, por lo que debió premiarse a sí mismo al momento de abrir el sobre del ganador. El Martín Fierro de Oro lo recibió de manos del periodista Rodolfo Barili.

"Hace un par de años me decían que me lo podía llevar, pero pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es un premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las 5 de la mañana, a creer en mí, a que cuando todo el mundo te dice 'no podes, no servis, no tenes ningún contacto, las cosas no se van a dar' hay otra gente que me ha inspirado, que ha confiado en mí y me ha dado laburo", celebró.

Además dijo que el premio "es el fruto de un chico que un día soñó con hacer esto y estar acá". "Hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias APTRA y aguante la televisión, carajo. Viva Argentina. Los amo", dijo y afirmó que la estatuilla es "un premio a los sueños".

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Luis Ventura, presidente de APTRA, le entregó un Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión a Mirtha Legrand. Visiblemente emocionada, "la Chiqui" agradeció el reconocimiento y dijo que le dedicó "su vida a esta profesión". "Me siento feliz de haber venido. Esto me sale del corazón", expresó. Este fue el Martín Fierro número 42 que recibió en su carrera.

El premio al Minuto de Oro, el reconocimiento al programa de máximo rating del año, con 32,93 puntos, fue para Telefe y Torneos por la trasmisión de la final de la Copa América 2024. Luego de entregar esta distinción, Santiago del Moro anunció que el mismo canal será el encargado de trasmitir el Mundial 2026. Todos los ganadores a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025 Martín Fierro de oro 2025 Santiago del Moro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972869943512187208&partner=&hide_thread=false @SANTIAGODELMORO ES EL GANADOR DEL MARTIN FIERRO DE ORO



Seguí la gran noche de los #MartinFierro en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/aHfBbFC4c9 — telefe (@telefe) September 30, 2025 Programa De Servicios ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz - Ganador Labor En Conducción Masculina Del Moro, Santiago (Gran Hermano - Telefe) - Ganador Big Show Bake Off Famosos (Telefe) - Wanda Nara - Ganador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972862069935366335&partner=&hide_thread=false @BakeOffAR - @telefe se queda con el galardón a la categoría BIG SHOW



Seguí la gran noche de los #MartinFierro en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/zIXKOM6Eek — telefe (@telefe) September 30, 2025 Actor Protagonista De Ficción Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece) - Ganador Labor Periodística Femenina Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve) - Ganadora Periodístico LAM (América) - Ángel De Brito - Ganador Ficción Margarita (Telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte - Ganador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972860504776266192&partner=&hide_thread=false Margarita - @Telefe se lleva el premio en la categoría FICCIÓN



Seguí la gran noche de los #MartinFierro en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/wgCig0YuEf — telefe (@telefe) September 30, 2025 Entretenimientos Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi - Ganador Noticiero Nocturno Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger - Ganador Humorístico / De Actualidad Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli - Ganador Labor En Conducción Femenina Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe) - Ganadora Labor Humorística Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece) - Ganador Autor/Guionista Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece) - Ganadores Director De No Ficción Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América) - Ganador Revelación Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy) - Ganadora Magazine DDM (América) Mariana Fabbiani - Ganador Jurados Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – Telefe) - Ganadores Labor Periodística Masculina Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - Telefe) - Ganador Actriz Protagonista De Ficción Macedo, Isabel (Margarita – Telefe) - Ganador Director Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece) - Ganador Reality Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago Del Moro - Ganador Interés General Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez - Ganadora Actriz De Reparto Calvo, Julia (Margarita – Telefe) - Ganadora Branded Content El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe) - Ganador Gastronomía Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo - Ganador Deportivo Copa América (Telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt - Ganador Actor De Reparto Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece) - Ganador Viajes / Turismo Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal - Ganador Noticiero Diurno El Noticiero De La Gente (Telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini - Ganador Cronista / Movilero Quiroz, Oliver (A La Tarde – América) - Ganador Aviso Publicitario Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut - Ganador Musical Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra - Ganador Panelista Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve) - Ganador Cultural / Educativo Argentina De Película (América) - Tete Coustárot - Ganador Producción Integral Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve) - Ganador