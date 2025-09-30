Se entregaron los Martín Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores de la noche

La fiesta grande de la TV vernácula tuvo su noche de gala este lunes. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025. La estatuilla dorada fue para el conductor Santiago del Moro.
El conductor Santiago del Moro, quien ofició de maestro de ceremonia durante la noche de gala, fue premiado con el máximo galardón. El canal Telefe, que transmitió el evento, fue el gran ganador.
El máximo galardón de la televisión local fue para el conductor, quien ofició también de maestro de ceremonia durante la noche, por lo que debió premiarse a sí mismo al momento de abrir el sobre del ganador. El Martín Fierro de Oro lo recibió de manos del periodista Rodolfo Barili.
"Hace un par de años me decían que me lo podía llevar, pero pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es un premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las 5 de la mañana, a creer en mí, a que cuando todo el mundo te dice 'no podes, no servis, no tenes ningún contacto, las cosas no se van a dar' hay otra gente que me ha inspirado, que ha confiado en mí y me ha dado laburo", celebró.
Además dijo que el premio "es el fruto de un chico que un día soñó con hacer esto y estar acá". "Hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias APTRA y aguante la televisión, carajo. Viva Argentina. Los amo", dijo y afirmó que la estatuilla es "un premio a los sueños".
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Luis Ventura, presidente de APTRA, le entregó un Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión a Mirtha Legrand. Visiblemente emocionada, "la Chiqui" agradeció el reconocimiento y dijo que le dedicó "su vida a esta profesión". "Me siento feliz de haber venido. Esto me sale del corazón", expresó. Este fue el Martín Fierro número 42 que recibió en su carrera.
El premio al Minuto de Oro, el reconocimiento al programa de máximo rating del año, con 32,93 puntos, fue para Telefe y Torneos por la trasmisión de la final de la Copa América 2024. Luego de entregar esta distinción, Santiago del Moro anunció que el mismo canal será el encargado de trasmitir el Mundial 2026.
Todos los ganadores a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025
Martín Fierro de oro 2025
- Santiago del Moro
Programa De Servicios
- ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz - Ganador
Labor En Conducción Masculina
- Del Moro, Santiago (Gran Hermano - Telefe) - Ganador
Big Show
- Bake Off Famosos (Telefe) - Wanda Nara - Ganador
Actor Protagonista De Ficción
- Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece) - Ganador
Labor Periodística Femenina
- Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve) - Ganadora
Periodístico
- LAM (América) - Ángel De Brito - Ganador
Ficción
- Margarita (Telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte - Ganador
Entretenimientos
- Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi - Ganador
Noticiero Nocturno
- Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger - Ganador
Humorístico / De Actualidad
- Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli - Ganador
Labor En Conducción Femenina
- Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe) - Ganadora
Labor Humorística
- Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece) - Ganador
Autor/Guionista
- Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece) - Ganadores
Director De No Ficción
- Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América) - Ganador
Revelación
- Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy) - Ganadora
Magazine
- DDM (América) Mariana Fabbiani - Ganador
Jurados
- Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – Telefe) - Ganadores
Labor Periodística Masculina
- Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - Telefe) - Ganador
Actriz Protagonista De Ficción
- Macedo, Isabel (Margarita – Telefe) - Ganador
Director
- Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece) - Ganador
Reality
- Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago Del Moro - Ganador
Interés General
- Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez - Ganadora
Actriz De Reparto
- Calvo, Julia (Margarita – Telefe) - Ganadora
Branded Content
- El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe) - Ganador
Gastronomía
- Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo - Ganador
Deportivo
- Copa América (Telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt - Ganador
Actor De Reparto
- Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece) - Ganador
Viajes / Turismo
- Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal - Ganador
Noticiero Diurno
- El Noticiero De La Gente (Telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini - Ganador
Cronista / Movilero
- Quiroz, Oliver (A La Tarde – América) - Ganador
Aviso Publicitario
- Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut - Ganador
Musical
- Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra - Ganador
Panelista
- Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve) - Ganador
Cultural / Educativo
- Argentina De Película (América) - Tete Coustárot - Ganador
Producción Integral
- Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve) - Ganador
