30 de septiembre 2025 - 01:10

Se entregaron los Martín Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores de la noche

El conductor Santiago del Moro, quien ofició de maestro de ceremonia durante la noche de gala, fue premiado con el máximo galardón. El canal Telefe, que transmitió el evento, fue el gran ganador.

Martín Fierro 2025.&nbsp;

Martín Fierro 2025. 

La fiesta grande de la TV vernácula tuvo su noche de gala este lunes. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025. La estatuilla dorada fue para el conductor Santiago del Moro.

El máximo galardón de la televisión local fue para el conductor, quien ofició también de maestro de ceremonia durante la noche, por lo que debió premiarse a sí mismo al momento de abrir el sobre del ganador. El Martín Fierro de Oro lo recibió de manos del periodista Rodolfo Barili.

"Hace un par de años me decían que me lo podía llevar, pero pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es un premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las 5 de la mañana, a creer en mí, a que cuando todo el mundo te dice 'no podes, no servis, no tenes ningún contacto, las cosas no se van a dar' hay otra gente que me ha inspirado, que ha confiado en mí y me ha dado laburo", celebró.

Además dijo que el premio "es el fruto de un chico que un día soñó con hacer esto y estar acá". "Hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias APTRA y aguante la televisión, carajo. Viva Argentina. Los amo", dijo y afirmó que la estatuilla es "un premio a los sueños".

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Luis Ventura, presidente de APTRA, le entregó un Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión a Mirtha Legrand. Visiblemente emocionada, "la Chiqui" agradeció el reconocimiento y dijo que le dedicó "su vida a esta profesión". "Me siento feliz de haber venido. Esto me sale del corazón", expresó. Este fue el Martín Fierro número 42 que recibió en su carrera.

El premio al Minuto de Oro, el reconocimiento al programa de máximo rating del año, con 32,93 puntos, fue para Telefe y Torneos por la trasmisión de la final de la Copa América 2024. Luego de entregar esta distinción, Santiago del Moro anunció que el mismo canal será el encargado de trasmitir el Mundial 2026.

Todos los ganadores a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025

Martín Fierro de oro 2025

  • Santiago del Moro
Programa De Servicios

  • ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz - Ganador

Labor En Conducción Masculina

  • Del Moro, Santiago (Gran Hermano - Telefe) - Ganador

Big Show

  • Bake Off Famosos (Telefe) - Wanda Nara - Ganador
Actor Protagonista De Ficción

  • Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece) - Ganador

Labor Periodística Femenina

  • Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve) - Ganadora

Periodístico

  • LAM (América) - Ángel De Brito - Ganador

Ficción

  • Margarita (Telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte - Ganador
Entretenimientos

  • Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi - Ganador

Noticiero Nocturno

  • Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger - Ganador

Humorístico / De Actualidad

  • Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli - Ganador

Labor En Conducción Femenina

  • Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe) - Ganadora

Labor Humorística

  • Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece) - Ganador

Autor/Guionista

  • Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece) - Ganadores

Director De No Ficción

  • Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América) - Ganador

Revelación

  • Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy) - Ganadora

Magazine

  • DDM (América) Mariana Fabbiani - Ganador

Jurados

  • Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – Telefe) - Ganadores

Labor Periodística Masculina

  • Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - Telefe) - Ganador

Actriz Protagonista De Ficción

  • Macedo, Isabel (Margarita – Telefe) - Ganador

Director

  • Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece) - Ganador

Reality

  • Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago Del Moro - Ganador

Interés General

  • Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez - Ganadora

Actriz De Reparto

  • Calvo, Julia (Margarita – Telefe) - Ganadora

Branded Content

  • El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe) - Ganador

Gastronomía

  • Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo - Ganador

Deportivo

  • Copa América (Telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt - Ganador

Actor De Reparto

  • Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece) - Ganador

Viajes / Turismo

  • Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal - Ganador

Noticiero Diurno

  • El Noticiero De La Gente (Telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini - Ganador

Cronista / Movilero

  • Quiroz, Oliver (A La Tarde – América) - Ganador

Aviso Publicitario

  • Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut - Ganador

Musical

  • Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra - Ganador

Panelista

  • Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve) - Ganador

Cultural / Educativo

  • Argentina De Película (América) - Tete Coustárot - Ganador

Producción Integral

  • Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve) - Ganador

