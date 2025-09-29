SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de septiembre 2025 - 18:39

El dólar blue retrocedió por primera vez en tres ruedas y la brecha con el oficial se ajustó al 5%

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó por primera vez en tres jornadas, por lo cual operó a contramano del resto de las cotizaciones. De este modo, la brecha con el oficial cedió desde la zona del 8% hasta el 5%.

El informal cerró este lunes 29 de septiembre en los $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La cotización venía de escalar $35 en las dos ruedas previas.

Informate más

Con esta variación, el dólar blue se alejó aún más de los financieros, que volvieron a trepar, pero se acercó al oficial mayorista, que también escaló pero desde un precio más bajo.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 29 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar aumentó $34 (+2,6%) y cerró a $1.360.

Valor del MEP hoy, lunes 29 de septiembre

El dólar MEP operó a $1.454,91 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 29 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.496,06 y la brecha con el dólar oficial terminó en el 10%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.454,63, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.924, según Binance.

