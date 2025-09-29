Axel Kicillof exigió a Javier Milei una mesa federal de lucha contra el narcotráfico

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se refirió hoy al triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo ocurrido en Florencio Varela y le pidió al presidente Javier Milei "que convoque a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo porque el tema del narcotráfico es internacional pero afecta a todo el territorio de la Argentina".

Durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno, en La Plata, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , y por el de Seguridad, Javier Alonso , el mandatario dio su pésame a los familiares de Lara, Morena y Brenda, y planteó que "cuando estén en condiciones y lo deseen, con nuestros equipos estamos de los ministerios de Salud y Seguridad a disposición para hablar con ellos".

"Fuimos testigos de un hecho estremecedor, estamos conmocionados por esto. Nada explica, ni justifica el nivel de violencia y sadismo, ni el crimen que se cometió", planteó Kicillof y remarcó que "este es un narcofemicidio" .

El funcionario detalló que "esto fue planificado para que los cuerpos desaparecieran, no se encontraran nunca y quedara en la impunidad", apuntó que se trató de algo "preparado y planificado para ocultar los cuerpos", pero remarcó que la policía "actuó en el momento oportuno" y logró detener a 6 personas e identificar a otras 6 "a los que estamos buscando".

"Se encontraron los cuerpos en pocas horas. Se avanzó rápidamente. No se pudieron evitar los hechos, pero sí la impunidad. Nos comprometemos a lograr que esto tenga una resolución y se haga justicia para las víctimas y sus familias, castigando a los responsables" , enfatizó Kicillof.

En ese contexto, el mandatario planteó que "el narcotráfico es un hecho internacional y se necesita estrategia seria y nacional para combatirlo" y resaltó que ello "debe ir acompañada de inversión, como hace la provincia, en medios, tecnología, agentes y equipamiento".

"Le pido al presidente Milei que convoque a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo porque el tema del narcotráfico es internacional pero afecta a todo el territorio de la Argentina. No hay que hacer marketing ni campaña con eso", subrayó. Luego, analizó que "cuando el futuro de los pibes y de las pibas se desdibuja, crece el narco".

"Necesitamos un Estado presente, inversión en educación, seguridad y salud. La ausencia de oportunidades, la ausencia del Estado desencadena la posibilidad de la expansión del narcotráfico", continuó y pidió "trabajar para que esto no quede impune y quienes son responsables paguen sus condenas".

Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

