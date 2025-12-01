Axel Kicillof le pidió a la Legislatura aprobar el endeudamiento y denunció "asfixia financiera" de Nación

En una semana clave, el gobernador bonaerense busca que los legisladores le den luz verde al endeudamiento por u$s3.635 millones. En La Plata son optimistas. Esperan sesionar el miércoles.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , le pidió este lunes a la Legislatura provincial que apruebe el Proyecto de Ley de Endeudamiento por u$s3.635 millones , al señalar que la herramienta es “necesaria para dar respuestas en tiempos difíciles” y evaluó que apunta a defender "a los 17 millones de bonaerenses" frente a lo que definió como un “asedio financiero” del Gobierno nacional. Las sesiones en Diputados y el Senado están convocadas para el miércoles y en La Plata son optimistas.

“ No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de una deuda que no tomamos con recursos que deberían destinarse a salud o educación . La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento y del orden económico y social de la provincia. No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, sostuvo durante un acto en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, acompañado por intendentes, ministros, legisladores de todos los sectores Unión por la Patria, gremios, organismos de Derechos Humanos y la vicegobernadora Verónica Magario .

El mandatario denunció un “ intento de asfixiar a las provincias ” por parte del presidente Javier Milei y afirmó que Buenos Aires sufre “incumplimientos sistemáticos” en el envío de transferencias automáticas y no automáticas. “El robo a la provincia es de 13 billones de pesos , o u$s9.000 millones. Milei también nos quitó u$s2.500 millones de recaudación ”, señaló, y recordó que su administración presentó múltiples reclamos ante la Corte Suprema.

Kicillof describió un escenario de “profunda recesión” y enumeró los efectos en el territorio bonaerense: “La industria cayó 10%, la construcción 25%, el comercio 8%. Hay mil obras frenadas, se perdieron 5.000 empresas y 172.000 puestos de trabajo . Aumentan los despidos, las suspensiones y las familias se endeudan porque no les alcanza la plata, en un contexto de tarifas en alza”.

“ Mientras hay una fiesta en el mundo financiero, en los barrios la vida se vuelve cada vez más difícil ”, cuestionó, y afirmó que, aun así, la provincia “no se detuvo”. “Si seguimos inaugurando centros de salud, escuelas, entregando ambulancias y reforzando el servicio alimentario escolar es porque se trabajó con dedicación, planificación, austeridad y sensibilidad”, remarcó.

El gobernador repasó que el 3 de noviembre envió a la Legislatura el paquete económico para 2026, que incluía el Presupuesto, la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento. Las dos primeras fueron aprobadas, pero la tercera permanece pendiente. “Vengo a explicar por qué sirve: permite cumplir obligaciones sin recortar lo esencial. No pedimos fondos extras ni obras faraónicas. Es lo que solicitan todas las provincias para sostener su funcionamiento normal”, dijo.

Recordó además que Buenos Aires es “la provincia más austera” del país: “Contribuimos con el 38% de los recursos impositivos que se recaudan y recibimos menos del 7%. Tenemos uno de los menores gastos públicos por habitante y, junto con Córdoba, la menor cantidad de empleados estatales por habitante”.

Sobre el contenido del proyecto, precisó que no implica “nueva deuda”, sino la autorización para cubrir vencimientos del año pasado y parte de los de este año. “La deuda no sube ni baja: es renovación y cobertura de vencimientos, como hace la mayoría de las provincias”, sostuvo.

Kicillof subrayó también la situación de los municipios: “Muchos tienen complicaciones para pagar aguinaldos y gastos corrientes. En la provincia nunca vamos a decir ‘no hay plata’, sino ‘¿qué podemos hacer para acompañar a los que sufren?’”. En ese sentido, destacó que el proyecto prevé que el 8% de los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Inversión Municipal se distribuya entre los 135 municipios. Y puso de relieve que, "como las comunas necesitan certidumbre" habrá un piso garantizado de $245.000 millones en cinco pagos fijos entre 2026 y 2027 si el endeudamiento contraído no alcanza los niveles que permitan cubrir ese monto.

"Eso garantiza que el primer mostrador de gobierno tenga previsibilidad y pueda organizar sus cuentas públicas", remarcó el gobenrador.

“Pedimos poder funcionar, provincia y municipios, mientras reclamamos lo que nos corresponde y nos quitó el gobierno de Milei”, concluyó. “Con convicción democrática y firmeza, le pido a la Legislatura que vote esta ley en favor de los intereses de los 17 millones de bonaerenses. Es por la Provincia y por el futuro”.

La foto de este lunes funcionó también como un mensaje hacia la Legislatura: una advertencia sobre la importancia que el Ejecutivo le asigna a la ley de endeudamiento y sobre el costo político e institucional de no aprobarla. La escena buscó exponer lo que, según la Gobernación, está en juego si la norma vuelve a caerse: el financiamiento básico para sostener salarios, aguinaldos, obras y asistencia a municipios en un contexto de recesión profunda y recortes nacionales.

Tras la conferencia, un ministro del gabinete lo sintetizó ante Ámbito: “Yo creo que sale la ley; si no, quedan muy expuestos. Esto no es contra Axel. Si no se vota la Ley, están yendo contra las y los bonaerenses”.

Qué se discute

La discusión por la autorización para que la Provincia tome nueva deuda volvió esta semana al centro de la escena legislativa. Tras la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva el miércoles, la Cámara de Diputados tenía previsto avanzar el viernes con el proyecto de endeudamiento, pero la sesión se cayó por falta de quórum, lo que dejó expuestas tensiones dentro de Unión por la Patria y abrió nuevas fricciones con la oposición.

Con el llamado a sesiones extraordinarias para el miércoles, el oficialismo volverá a llevar el proyecto al recinto en medio de un clima político enrarecido por reproches cruzados, negociaciones trabadas por fondos para los municipios y disputas en torno al reparto de cargos.

Kicillof Magario

El traspié de la semana pasada dejó a Kicillof sin la autorización que buscaba obtener antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, que dejará una Legislatura más compleja y con mayor peso libertario. En la Gobernación advierten que, sin ese financiamiento -que requiere de los dos tercios de ambas Cámaras- los próximos meses serán especialmente complejos: habrá presión sobre las cuentas públicas, dificultades para afrontar salarios y aguinaldos, y un margen mínimo para asistir a municipios con problemas de liquidez.

Cruces por el Fondo Municipal

El punto que volvió a bloquear cualquier acuerdo fue la discusión sobre el Fondo de Fortalecimiento para la Inversión Municipal. El Ejecutivo propone destinar el 8% del total del endeudamiento –más de $340.000 millones- a las comunas, distribuido por CUD y una suma fija en cuotas.

Un sector de la oposición, junto a legisladores de La Cámpora y del Frente Renovador, reclamó conformar una comisión bicameral que apruebe cada proyecto municipal y autorice los desembolsos. Desde el gobierno provincial rechazaron esa alternativa por considerar que invade facultades del Ejecutivo y podría habilitar manejos discrecionales.

A esa discusión se suman diferencias por cargos: la ampliación del directorio del Banco Provincia, vacantes en el Tribunal Fiscal, sillas en el Consejo de Educación y la definición de las autoridades de la Cámara baja, donde confluyen las aspiraciones de Máximo Kirchner, Sergio Massa y el propio Kicillof.

Desde el kicillofismo persiste la sensación de que parte del massismo y del kirhnerismo mantuvieron conversaciones con dirigentes de la UCR y del PRO para que no bajaran al recinto el viernes, con el objetivo de exhibir la parálisis como un desacuerdo entre el oficialismo y la oposición. Según esa versión, la maniobra buscó encubrir diferencias dentro del propio peronismo y proyectarlas hacia afuera.

Diputados 1 La Legislatura bonaerense sesionará el miércoles.

Sin embargo, el presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, enfatizó hoy la importancia de que se apruebe esta semana la Ley de Financiamiento ya que “es necesaria para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene” y destacó que “todo el peronismo viene trabajando para lograr esa ley que es tan necesaria para la provincia”.

El legislador remarcó que existe un “esfuerzo conjunto y sostenido” de intendentes, funcionarios, referentes territoriales y dirigentes nacionales para garantizar la aprobación del endeudamiento. “No es una ley para Kicillof ni para un sector del peronismo: es una herramienta indispensable para los bonaerenses en un momento crítico”, subrayó, al rechazar versiones que atribuyen la caída de la sesión a disputas internas y reafirmar que la prioridad del espacio es “dar gobernabilidad y asegurar los recursos que permitan cumplir con todas las obligaciones del Estado provincial”.

Tignanelli El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli.

Paralelamente, recordó que la necesidad de contar con la ley es para poder refinanciar "una deuda que no fue generada por esta administración sino por la de María Eugenia Vidal" y evaluó que "quienes tendrían que sentarse a sesionar, a dar quórum y a poder debatir y tratar de prestar conformidad con los dos tercios para poder aprobarla son quienes eran oficialismo en el momento en que se contrajo esta deuda".