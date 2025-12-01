Jamaica recibe una ayuda económica de u$s6.700 millones tras el huracán Melissa + Seguir en









Varios países brindaron un paquete de ayuda internacional en un plan por tres años.

Jamaica recibe una ayuda por casi u$s7.000 millones, tras el mortal paso del hurácan Melissa. AFP

Jamaica recibió un paquete de ayuda por u$s6.700 millones, tras la brutal destrucción que dejó el huracán Melissa. El ciclón catalogado como el peor desastre climático en la historia del país, dejó un saldo de 32 muertos, y daños que representan un valor de casi un tercio del PBI de la isla. La ayuda económica está destinada a la recuperación económica y humanitaria de la isla durante los próximos tres años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El huracán golpeó a Jamaica entre finales de octubre y comienzos de noviembre, dejando daños estimados por u$s8.800 millones, una cifra que equivale al 30% del PBI de toda la isla, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Barrios enteros quedaron bajo el agua, miles de hogares son solo un recuerdo y la infraestructura eléctrica está completamente colapsada en gran parte del territorio

Un rescate coordinado para evitar el colapso económico El anuncio llegó luego de que el primer ministro Andrew Holness solicitara formalmente una red de apoyo internacional para evitar un deterioro mayor de la economía local, ya de por sí vulnerable tras años de inestabilidad climática. A partir de ese pedido, el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lideraron una mesa de coordinación que terminó de cerrar el paquete de financiamiento.

Los organismos explicaron que el plan, que combina créditos blandos y aportes directos, busca cubrir necesidades urgentes de vivienda, salud, reconstrucción vial y asistencia alimentaria, además de sostener el funcionamiento básico del Estado jamaiquino mientras avanza la rehabilitación.

Holness agradeció la ayuda y aseguró que “sin un respaldo de esta magnitud, Jamaica tardaría décadas en recuperarse”. También advirtió que los efectos del cambio climático sobre el Caribe “ya no son un escenario futuro, sino una amenaza diaria”.

Mientras equipos locales e internacionales continúan con las tareas de rescate y la limpieza de los escombros, el Gobierno deberá coordinar ahora la distribución de los fondos y presentar un cronograma de obras que será monitoreado por los organismos que integran el paquete de emergencia.

Temas Jamaica

Huracán