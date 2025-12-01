Donald Trump lanzó un ultimátum a Nicolás Maduro y el líder venezolano pidió auxilio a la OPEP + Seguir en









Caracas denunció una ofensiva militar de EEUU ante la la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mientras Trump confirmó una llamada con Maduro, que no llegó a buen puerto.

La escalada de tensiones entre EEUU y Venezuela solo crece, a pesar de la reunión telefónica entre Trump y Maduro, confirmada por el presidente estadounidense. Mark Schiefelbein - AP

Venezuela hizo un pedido de auxilio político a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en medio de la escalada de tensiones con EEUU. Por su parte, Donald Trump confirmó que mantuvo una llamada telefónica con su par venezolano, Nicolás Maduro, aunque detalló que no quería hablar de ello. Por su parte, el presidente bolivariano volvió a aparecer públicamente luego de no mostrarse desde el miércoles pasado.

El pasado domingo, Maduro público una carta dirigida hacia la OPEP, solicitando el fin de la "agresión" estadounidense, que desplegó en el Caribe, cerca de 15.000 soldados, aviones de combate, destructores y el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telesurtv/status/1995181332482105550?s=46&partner=&hide_thread=false La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio lectura a un comunicado escrito por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que denuncia las acciones ilegales e injerencistas de EE.UU. Que tienen el objetivo de apoderarse de las reservas petroleras del país. pic.twitter.com/yjFbwjyCjT — teleSUR TV (@teleSURtv) November 30, 2025 En la carta, leída por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, Maduro relata que EEUU busca en realidad “derrocar al gobierno legítimo” y que “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.

“Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”, señala el texto, leído en un encuentro virtual del comité ministerial de la OPEP. Una acción militar, según Caracas, “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”.

Trump confirmó su reunión con Maduro y le dio un terrible ultimátum Por su parte Trump, confirmó en un charla con periodistas en el avión presidencial, Air Force One, que compartió una llamada telefónica con Maduro. Según contó Miami Herald, las conversaciones no fueron fructíferas debido a los muy distantes puntos de vista. Washington planteó que Maduro y su círculo más cercano deben abandonar Venezuela inmediatamente para facilitar un retorno a la democracia.

Según la misma fuente, el mensaje de EEUU fue una terrible y clara amenaza: Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo sólo saldrían seguros de Venezuela si el presidente venezolano deja su cargo, ahora mismo. Maduro reapareció tras varios días Paralelamente, Maduro cortó varios días de ausencia, que pusieron en duda si había abandonado territorio bolivariano. Su última aparición había sido el miércoles, en un video manejando por Caracas difundido vía Telegram. Lejos de la situación de extrema tensión, Maduro participó de un acto de premiación de café de especialidad en Caracas. Las imágenes distribuidas por los canales estatales de Venezuela, mostraron a un Maduro cercano y dialogando con productores cafeteros. Además de decir que "el café venezolano es el mejor del mundo" al cierre del acto, si dejo un mensaje tocando la situación con EEUU: proclamó que Venezuela es “indestructible, intocable, imbatible”.