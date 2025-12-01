El reconocido futbolista argentino que estuvo en la lista negra de Pablo Escobar + Seguir en









La vez que su vida corrió peligro en medio de la guerra de los carteles de Medellín y Cali.

El conocido narcotráficante apuntó hacia un futbolista argentino. Terra Deportes Colombia

El fútbol nunca pudo escapar del caos que vivió Colombia en la era de Pablo Escobar. El reconocido narcotraficante del país sudamericano ha sido ligado a muchas actividades, entre ellas el deporte rey, donde también dejó víctimas durante su sanguinario liderazgo del cartel de Medellín.

Un jugador argentino, que fue una de las máximas figuras en su paso por la liga cafetera, estuvo en la lista negra del criminal. Si bien hoy puede contar la historia, sufrió una persecución que lo hizo temer por su vida durante varios años.

Gareca Falcioni América de Cali Él Gráfico Gareca, Ischia y Falcioni eran parte del América de Cali que disputó tres finales de Copa Libertadores. Él Gráfico Por qué Pablo Escobar quiso matar a Ricardo Gareca Durante los 80, el fútbol era un deporte que se podía disfrutar en Colombia siempre y cuando no quedara atravesado por la guerra entre los carteles de Cali y Medellín. Estos enfrentamientos eran un verdadero peligro para los ciudadanos, quienes debían buscar refugio en el momento en que estallaban los distintos conflictos.

Ante su popularidad y la fuerte pasión que generaba el deporte tanto en la gente común como en los narcotraficantes, los jugadores eran blanco de estas organizaciones. Tras la muerte de Pablo Escobar, se conoció que una figura argentina pudo haber sido una víctima del conocido criminal.

Jhon Jairo Velásquez, mejor conocido como Popeye, fue uno de los sicarios más sanguinarios de la historia colombiana y trabajaba para el patrón. Él reveló que Ricardo Gareca, en ese entonces goleador del América de Cali, había sido anotado en la lista negra del cartel de Medellín, aunque terminó siendo descartado como objetivo por el amor que Escobar tenía por el fútbol.

La reacción del exfutbolista al enterarse El Tigre se enteró no hace mucho de esta situación. El ex director técnico de Vélez y las selecciones de Perú y Chile reconoció que no estaba al tanto de que él y otros compañeros podrían haber viajado en un coche bomba para ser parte de un atentado que hubiera hecho estallar aún más el conflicto. Embed - Cuando Pablo Escobar quiso acabar con el "Tigre" Gareca | Cracks “Eso no me enteré, ¿vos sabés? Me enteré ahora, parece que Popeye en una entrevista dijo eso”, reveló Gareca en TyC Sports. “Nunca lo conocí, nunca lo vi. Él era de Medellín, hincha del DIM, no de Nacional. Y yo les he hecho goles a todos los equipos”, sentenció el Tigre, quien, por el amor al fútbol de Pablo Escobar, hoy sigue vivo.

