Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 3 de septiembre

El dólar mayorista cotiza a $1.511 para la venta este miércoles. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.535 en el Banco Nación .

Los bonos soberanos en dólares operaron con subas generalizadas este miércoles en Wall Street. En ese contexto, el riesgo país bajó 0,2% hasta los 500 puntos básicos. En el correr de la rueda, el indicador económico alcanzó a romper la barrera de las 500 unidades, que había vuelto a superar durante el mes pasado, cuando acumuló un incremento de 80 puntos básicos.