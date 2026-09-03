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3 de septiembre 2026 - 09:05

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 3 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1.511 para la venta este miércoles. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.535 en el Banco Nación.

Los bonos soberanos en dólares operaron con subas generalizadas este miércoles en Wall Street. En ese contexto, el riesgo país bajó 0,2% hasta los 500 puntos básicos. En el correr de la rueda, el indicador económico alcanzó a romper la barrera de las 500 unidades, que había vuelto a superar durante el mes pasado, cuando acumuló un incremento de 80 puntos básicos.

Este jueves se esperan los siguientes datos claves:

  • El INDEC informará sobre el Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI) de julio.
  • PMI compuesto final de agosto en la eurozona.
  • Balanza comercial de julio en Estados Unidos.
  • Solicitudes semanales de prestaciones por desempleo en Estados Unidos.
  • PMI compuesto final de agosto en Estados Unidos.

El BCRA no logra acelerar el ritmo de compras, pero las reservas se consolidan por arriba de los u$s50.000 millones

La autoridad monetaria compró u$s28 millones y elevó el saldo de septiembre a u$s43 millones, todavía por debajo del promedio de agosto. Las reservas subieron u$s280 millones, ayudadas por el oro, mientras el mayorista cedió y la brecha cambiaria perforó el 2%.

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Si bien en un principio el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de 5.000 kilómetros de rutas, luego aclaró que serán 6.000. Además, se mostró confiado de tener el apoyo de los gobernadores para las exenciones.

Por Erika Cabrera

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