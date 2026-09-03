Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 3 de septiembre

El dólar mayorista cotiza a $1.511 para la venta este miércoles. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.535 en el Banco Nación.
El BCRA no logra acelerar el ritmo de compras, pero las reservas se consolidan por arriba de los u$s50.000 millones
La autoridad monetaria compró u$s28 millones y elevó el saldo de septiembre a u$s43 millones, todavía por debajo del promedio de agosto. Las reservas subieron u$s280 millones, ayudadas por el oro, mientras el mayorista cedió y la brecha cambiaria perforó el 2%.