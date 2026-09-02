El BCRA no logra acelerar el ritmo de compras, pero las reservas se consolidan por arriba de los u$s50.000 millones

La autoridad monetaria compró u$s28 millones y elevó el saldo de septiembre a u$s43 millones, todavía por debajo del promedio de agosto. Las reservas subieron u$s280 millones, ayudadas por el oro, mientras el mayorista cedió y la brecha cambiaria perforó el 2%.

El BCRA estiró la racha compradora y las reservas volvieron a subir, aunque el ritmo de acumulación sigue bajo.

El Banco Central (BCRA) compró u$s28 millones este miércoles 2 de septiembre y extendió a 25 ruedas consecutivas la racha positiva en el mercado oficial. Sin embargo, el dato volvió a mostrar que el ritmo de acumulación sigue deprimido , ya que la autoridad monetaria absorbió apenas el 4% de los u$s677 millones operados.

Con este resultado, el saldo comprador de septiembre ascendió a u$s43 millones , mientras que las adquisiciones acumuladas en 2026 llegaron a u$s14.138 millones. Aun así, el promedio diario del mes se ubicó en u$s22 millones , por debajo de los u$s38 millones de agosto y todavía más lejos de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

En tanto, las reservas internacionales brutas subieron u$s280 millones y cerraron en u$s50.485 millones . De esta manera, el stock consolidó la recuperación por encima de los u$s50.000 millones, después del rebote que había seguido a los movimientos de cierre de agosto.

La mejora estuvo acompañada por factores de valuación. En este sentido, el oro avanzó 0,85% y habría aportado cerca de u$s100 millones al valor contable de las reservas. Además, el dólar global retrocedió 0,11%, mientras que el yuan se apreció 0,01% y el yen ganó 0,92%. En sentido contrario, el euro cayó 0,03% y la libra bajó 0,20%.

En el frente cambiario , el dólar mayorista bajó 0,13% y cerró en $1.511 para la venta. Según Gustavo Quintana , la divisa no pudo sostener el dominio de la demanda y terminó con una leve baja, en una rueda de buen volumen y escasa fluctuación.

Los mínimos se anotaron al inicio, en $1.510,50, mientras que la demanda por cobertura solo logró impulsar una suba acotada hasta máximos de $1.513. Luego, la oferta ganó terreno en el tramo final y permitió que el precio se acomodara cerca de los mínimos del día.

En los primeros tres días de la semana, el mayorista bajó $1, lejos de la suba de $15 registrada en el mismo período de la semana anterior. Así, la cotización se mantuvo por encima de $1.500, pero sin volver a alcanzar los máximos históricos de fines de agosto.

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,10% hasta $1.534,30, mientras que el contado con liquidación cayó 0,70% hasta $1.584,14. A su vez, el dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.540. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se comprimió a 1,92%, mientras que el canje retrocedió a 3,25%.

Futuros en baja y tasas más contenidas

En futuros, la curva volvió a operar mayormente en baja. Septiembre retrocedió 0,16%, octubre cayó 0,09%, diciembre bajó 0,03% y los contratos de 2027 mostraron movimientos mixtos, aunque con predominio de descensos. En promedio, la variación general fue negativa en 0,06%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de septiembre quedó en 1,51% mensual, equivalente a 18,12% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,61%, o 19,37% anualizado. La baja de la curva acompañó la menor presión sobre el mayorista, aunque el mercado sigue pendiente de la capacidad oficial para sostener compras sin volver a endurecer las condiciones monetarias.

En el mercado de pesos, la TAMAR bajó con fuerza de 24,69% a 23,81%, mientras que la BADLAR subió levemente de 23% a 23,06%. Esa dinámica dejó una señal algo más favorable sobre el costo del dinero, aunque todavía dentro de un equilibrio delicado entre liquidez, tasas y demanda de cobertura.