Día de la Industria: la UIA hará su acto en el Gran Buenos Aires en un clima de tensión con el Gobierno

El principal invitado del Ejecutivo será el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Por el equipo económico, irá el secretario Pablo Lavinge. En el primer semestre la actividad industrial bajó 2,2%. Este año, prevén un saldo de 3.000 empresas industriales menos.

El ministro Luis Caputo y el secretario Pablo Lavigne, junto a Martín Rappallini, titular de la UIA, y su equipo en una de las reuniones de este año.

No hay sentimientos felices entre los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) como para celebrar este miércoles un nuevo Día de la Industria . Consideran que no hay mucho para festejar . Lejos quedó el 2 de septiembre de 2024, cuando el presidente Javier Milei fue invitado a la sede de la entidad y dio un discurso aperturista y liberal. Allí trató al sector fabril de prebendario.

Para recordar la primera exportación de productos elaborados en estas tierras (un cargamento de textiles y harinas hacia Brasil de 1587), esta vez se eligió una planta fabril en Malvinas Argentinas , a donde se esperan que vayan unos 200 empresarios.

La autoridad invitada del área económica es el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne , quien concentra en su dependencia del Ministerio de Economía todo lo relacionado con el sector, además del comercio. Por el lado político, estará el Jefe de Gabinete, Diego Santilli. Axel Kicillof , el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no estará en el encuentro.

El contexto de este año es el cierre de empresas. Según estimaciones de la consultora I+D, en 2026 entre apertura de nuevas empresas y el cierre van a quedar un saldo de 3000 unidades productivas menos.

La industria soporta serios problemas con los costos. Según datos del director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadín Argañaraz, los servicios subieron 30% en términos relativos desde que el actual gobierno llegó a la Casa Rosada. Los costos salariales crecieron 16%. En cambio, maquinarias y equipos disminuyeron. Los impuestos aumentaron 3% en relación a los otros componentes.

Las empresas enfrentan un serio problema de caída de ventas, derivado de la perdida del poder de compra de los salarios, y la merma del crédito para el consumo. Sobre ello se monta una mayor facilidad para las importaciones. El Gobierno ha ido desmantelando regulaciones que permitían demorar un frenar algunos importados.

En el primer semestre de este año, la actividad fabril medida por el INDEC cayó 2,2%. Tuvo una recuperación espasmódica en junio de 2% interanual. En mayo había bajado 5,6% y en abril, 2,4%. En marzo tuvo una suba de 5,1% y en febrero y enero bajas del 8,8% y 3,8% respectivamente.

Pablo Lavigne: "El Estado no puede estar detrás de las 500.000 empresas"

Este lunes, Lavigne disertó en el marco del Santa Fe Business Forum, donde dijo: "Al inicio de la gestión, el responsable financiero de una empresa tenía más influencia sobre la rentabilidad que el encargado de producción o de ventas. Todo giraba alrededor de qué hacer con los pesos y cómo protegerse de la inflación. Hoy esa discusión cambió”.

El funcionario dijo que “en ninguna economía del mundo todas las empresas se sienten completamente cómodas” y añadió que “la innovación y el crecimiento surgen justamente de estar desafiados constantemente”.

Respecto del cierre de empresas, sostuvo que "es imposible pensar que el Estado puede estar detrás de las 500.000 empresas, viendo cuál llega y cuál no”. “No hay una frazada que tape a todos por igual”, señaló.

El reclamo de la UIA

Los pedidos de los industriales no han cambiado a lo largo de 2026. Tuvieron dos reuniones mano a mano con Luis Caputo, el ministro de Economía, quien calificó recientemente de "tarados" a los que proponen políticas para favorecer a la industria.

La relación entre Martín Rappallini, el presidente de la UIA, y el titular del Palacio de Hacienda es tirante. Todo pedido de la entidad hasta ahora ha chocado con la misma respuesta: que se venían los mejores 18 meses de la historia reciente, que iban a bajar las tasas de interés, que se iban a reactivar la demanda y el crédito. Rappallini salió de esas reuniones descreyendo de la gran confianza que exultaba Caputo respecto de la economía y tenía razón. Poco de lo que dijo está pasando. Un reciente informe del Centro de Estudios Orlando Ferreres, que tuvo alto impacto en el mercado financiero, dice que la recuperación de la actividad va a ser más lenta de lo que se suponía.

El último pedido desesperado, de hace una semana, fue de directivos del área de asuntos tributarios de la central, que le pidieron a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que suspenda los embargos de pymes por 180 días.

El clima en el evento por el Día de la Industria, que se llevará a cabo en la planta de la empresa Elea Phoenix, va a ser tenso. Hay mucha expectativa sobre el contenido del discurso de Rappallini. Hay algunos directivos dentro de la central fabril que ya entienden que tendría que salir a mostrar el descontento del sector con el Gobierno de una manera más firme, atento a que se aproxima un nuevo período electoral.