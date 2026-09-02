Visita del papa León XIV a la Argentina: la delegación del Vaticano visita Luján y Claypole + Agregar ámbito en









Los enviados del Vaticano avanzaron con los preparativos de la visita de noviembre y recorrieron posibles escenarios para las actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Claypole.

Archivo. La delegación del Vaticano llega a Luján para ultimar detalles para la visita del Papa. Imagen: Luis Argerich

Los enviados de la Santa Sede avanzan con los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina y este miércoles recorrieron distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La recorrida oficial incluye paradas en la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione, en Claypole. La delegación también mantuvo reuniones con autoridades locales para ultimar detalles de la recorrida.

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Las paradas de este miércoles forman parte del relevamiento de los lugares que se espera que sean parte de la agenda del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En Luján, la comitiva evaluó las condiciones del espacio donde León XIV celebraría una de las tres misas principales previstas durante su paso por el país.

En Claypole, en tanto, los enviados analizaron el Cottolengo Don Orione como posible escenario para una actividad relacionada con la vulnerabilidad social. El predio ocupa 49 manzanas y está destinado al cuidado de personas con discapacidad.

La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Vatican Media Desde la Conferencia Episcopal aclararon que la delegación todavía no está definiendo las actividades del Papa. “Son reuniones más informativas, están mirando lugares, no están definiendo nada. Eso después se enviará a Secretaría de Estado y se decide”, explicaron.

Cómo avanza la organización de la visita de León XIV En paralelo con la recorrida, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en La Plata para avanzar en la organización de la visita y coordinar cuestiones vinculadas con la seguridad.

Kicillof confirmó el encuentro a través de sus redes sociales y señaló: “Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de seguridad para la misa programada para el 11 de noviembre en esa ciudad”. La misa central será en el Monumento de los Españoles. Imagen creada con IA La delegación vaticana había comenzado su trabajo el lunes en la Ciudad de Buenos Aires, donde visitó el Monumento de los Españoles, el Palacio Libertad y el Palacio San Martín. En este último lugar mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la Nunciatura, la Conferencia Episcopal y la Cancillería. Los enviados de la Santa Sede terminarán el relevamiento este jueves por la mañana. Luego, la Secretaría de Estado del Vaticano analizará los informes elaborados durante la recorrida y definirá el itinerario definitivo de León XIV durante su visita a la Argentina.