Chaco se adelantó a Nación y es la primera provincia en suspender las PASO rumbo a 2027

La iniciativa del gobernador Leandro Zdero fue aprobada por la Legislatura por 17 votos a favor y regirá por un año. El grueso del peronismo se ausentó de la sesión. Triunfo para la alianza entre radicales y libertarios.

La Legislatura de Chaco aprobó este miércoles la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa del gobernador Leandro Zdero . De esta manera, la provincia se adelantó a la agenda de la Casa Rosada e irá a las urnas el año próximo para renovar su Poder Ejecutivo sin PASO, tal como sucedió el año pasado en las legislativas.

El trámite se resolvió en la Cámara de Diputados local por 17 votos a favor y ninguno en contra , ya que el grueso de los representantes de la oposición peronista, nucleados en el Frente Chaqueño , se ausentó de la sesión. Sin embargo, el oficialismo logró el respaldo de la legisladora Katia Blanc , del Frente Renovador, clave para destrabar la pulseada.

La iniciativa suspende durante un año la vigencia de la Ley 2073-Q. Esto quiere decir que no elimina definitivamente la modalidad , sino que evita su aplicación en el próximo proceso electoral provincial.

La suspensión de las primarias era un anhelo del mandatario Zdero, quien ya había logrado hacer lo mismo el año pasado. De origen radical, el jefe provincial mantiene un alianza con La Libertad Avanza (LLA), sector que presionaba para avanzar con el proyecto con miras al 2027. De hecho, Javier Milei intenta eliminar las PASO a nivel nacional, en el marco de la reforma electoral, proyecto que el Senado espera tratar.

La propuesta, sin embargo, todavía no cuenta con el visto bueno del grueso de los gobernadores dialoguistas y aliados, que se inclinan por una suspensión y no por eliminar definitivamente el sistema. La Casa Rosada intenta destrabar los votos necesarios con sus negociadores Diego Santilli y Patricia Bullrich a la cabeza.

En cuanto al caso chaqueño, Leandro Zdero impulsó la suspensión de las primarias amparándose en los gastos que conlleva la organización de un comicio provincial, un libreto similar al que esgrimen sus socios libertarios. El cacique llegó al poder en 2023, luego de derrotar al peronista Jorge Capitanich en primera vuelta y despojar al peronismo de uno de sus bastiones históricos.

El año pasado, cerró un acuerdo con los apóstoles de Milei y logró revalidar el triunfo en las legislativas. Además, Chaco Puede + LLA le arrebató una banca al PJ en el Senado y colocó a Juan Cruz Godoy y la número dos de Zdero, Silvana Schneider, en la Cámara alta. Por la minoría ingresó el celeste Capitanich.

La Legislatura de Chaco.

Aunque la confluencia con LLA le garantiza al oficialismo provincial evitar fugas hacia candidaturas reactivas al peronismo, lo cierto es que el justicialismo se mantiene competitivo en la provincia y aspira a recuperar la gobernación el año próximo. Es un hecho que la votación será desdoblada de la nacional, ya que la Constitución local así lo estipula. Hasta el momento, solo Tucumán definió fecha: el domingo 9 de mayo.

En 2025, gobernadores de pelajes distintos se plegaron a la propuesta libertaria y suspendieron sus primarias. Así ocurrió, por ejemplo, en CABA, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca y Jujuy, además del ya mencionado caso chaqueño. Se trata de distritos que tuvieron elecciones locales, por fuera de la reyerta nacional.

Lo propio habían hecho previamente San Luis y Salta, otras dos jurisdicciones que decidieron dejar sin efecto el sistema, aunque de manera definitiva. Por el contrario, en Santa Fe siguen rigiendo las primarias. Incluso se utilizaron el año pasado y prevé que volverán a disputarse en 2027.

De hecho, la Legislatura santafesina acaba de aprobar la reforma electoral impulsada por la fuerza del gobernador Maximiliano Pullaro, que si bien contempla cambios en los pisos electorales y en la modalidad de votación, sostiene las internas abiertas.

En cuanto al escenario en el país, el Gobierno sigue buscando respaldos para avanzar con la eliminación o, en su defecto, una suspensión. La situación es compleja, porque varios mandamases aliados y dialoguistas ya marcaron reparos.

Uno de ellos es el tucumano Osvaldo Jaldo, quien desde el principio se expresó en contra de la iniciativa mileísta. Jaldo acusó al Presidente de armarse un "traje a medida". Esta semana ratificó esa posición: "Para nada estoy de acuerdo", disparó. Por un lado, se trata de una nueva diferenciación del oficialismo, tal como ya había hecho con la modificación la ley de Tierras; por otra parte, es un guiño al PJ nacional, que intenta unificar a sus tribus en torno al rechazo al proyecto.

El viernes pasado, el exministro del Interior Lisandro Catalán se lanzó como candidato violeta en territorio tucumano, un desafío abierto al actual gobernador, quien tiene intención de competir por la reelección.

La postulación de Catalán, uno de los dirigentes fuertes de la Casa Rosada, es un mensaje hacia otros líderes dialoguistas. La semana pasada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, anticipó que el Gobierno analizará provincia por provincia la posibilidad de trabar acuerdos electorales, aunque avisó que tienen estructura en los 24 territorios.

Además de Zdero, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, los tres jefes provinciales con los que trabaron alianzas en 2023, podrían sumárseles ahora otros, como el sanjuanino Marcelo Orrego, el puntano Claudio Poggi y el chubutense Nacho Torres. En CABA, Jorge Macri intenta acercar posiciones con los violetas, aunque la moneda todavía está en el aire.