Plazo fijo en dólares: un banco actualizó sus tasas y pueden alcanzar hasta un 4,5%

La entidad elevó el rendimiento de estas colocaciones para empresas y ofrece distintos porcentajes según el tiempo que permanezca depositado el dinero.

El Banco Provincia amplió el rendimiento de los depósitos empresariales en dólares con tasas diferenciadas según el plazo elegido para la colocación.

Un reconocido banco actualizó las condiciones de sus plazos fijos en dólares destinados a empresas y ofrece tasas que llegan hasta el 4,5% anual. La modificación busca mejorar el rendimiento de los dólares que las pequeñas y medianas empresas mantienen depositados.

La propuesta contempla diferentes rendimientos de acuerdo con el tiempo de inmovilización de los fondos. La tasa parte del 1,25% anual para colocaciones de corto plazo y alcanza el 4,5% para los períodos más extensos .

El banco en cuestión es el Banco Provincia . Este dato es relevante porque el plazo fijo en dólares ofrece una ganancia en esa moneda . A diferencia de una colocación en pesos, el capital no depende de la evolución del tipo de cambio para determinar el monto nominal que se recupera al vencimiento: se deposita una cantidad de dólares y se reciben esos fondos más los intereses correspondientes.

La modificación que informó el Banco Provincia establece una escala de tasas que depende del plazo elegido. Las empresas pueden acceder a una Tasa Nominal Anual (TNA) que va desde el 1,25% hasta el 4,5% . La tasa máxima del 4,5% no corresponde a una colocación de 30 días.

Para alcanzar ese rendimiento hay que optar por un período considerablemente más largo. La documentación histórica del banco muestra que las colocaciones en dólares llegaron a ofrecer un 4,5% anual para distintos plazos durante los primeros meses de 2026, antes de modificarse posteriormente la estructura de tasas.

En los cuadros de tasas de la entidad, las colocaciones tradicionales en dólares también aparecen diferenciadas según el período de permanencia. En la última tabla disponible observamos tasas de 1,25% para 30 a 44 días, 1,50% para 45 a 59 días, 1,75% para 60 a 89 días, 2% para 90 a 119 días y 2,75% para 120 a 179 días. Para períodos de 180 días en adelante, la tasa registrada en esa tabla era de 3,25%, mientras que las colocaciones de 360 días o más alcanzaban el 4,25%.

Cómo se puede realizar un plazo fijo en dólares en el Banco Provincia

El Banco Provincia permite constituir un plazo fijo tradicional tanto en pesos como en dólares. Para las operaciones destinadas a personas humanas, la entidad informa que existen diferentes canales disponibles: Cuenta DNI, Banca Internet Provincia (BIP), BIP Móvil y las sucursales.

En el caso de las empresas, el procedimiento y las condiciones dependen del canal habilitado para cada cliente. La operación consiste en seleccionar la moneda extranjera, indicar el monto que se desea colocar, elegir el plazo y aceptar la tasa vigente para esa operación.

Una vez constituido, el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento establecida. Al finalizar el período, el capital y los intereses se acreditan de acuerdo con las condiciones pactadas. La duración es el punto central de la decisión.

El Banco Provincia publica diferentes escalas porque el rendimiento aumenta a medida que se extiende el tiempo de colocación. Por eso, no necesariamente conviene elegir automáticamente la tasa más alta: una empresa que pueda necesitar esos dólares en pocos meses puede priorizar un plazo más corto aunque el rendimiento sea menor.

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Recomendaciones para mejorar el rendimiento

La principal estrategia consiste en definir cuánto tiempo pueden permanecer inmovilizados los dólares antes de elegir la tasa. Si se trata de fondos que una empresa necesita para afrontar pagos o cubrir gastos operativos en el corto plazo, extender demasiado el plazo puede generar un problema de liquidez aunque el rendimiento sea superior. En cambio, si existen dólares que no tienen un destino previsto durante varios meses, una colocación más extensa puede permitir obtener una tasa mayor.

Sobre una inversión hipotética de US$100.000 a una TNA del 4,5% durante 180 días, el interés sería de US$2.219, utilizando el cálculo proporcional de la tasa anual para ese período. Si se mantuviera durante un año completo a esa misma tasa, el interés sería de US$4.500. La cuenta real depende de la tasa que el banco confirme para el plazo elegido y de las condiciones particulares de la operación.