Reino Unido le respondió a Donald Trump por Malvinas: "Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo británicos"

Londres ratificó su postura sobre las islas luego de que Trump admitiera que revisa la posición de EEUU sobre la soberanía del archipiélago.

El Reino Unido volvió a ratificar su postura histórica sobre la soberanía de las Islas Malvinas tras las declaraciones de Donald Trump.

El Reino Unido ratificó su posición sobre las Islas Malvinas después de que Donald Trump abriera la posibilidad de revisar la postura de Estados Unidos sobre la soberanía del archipiélago. Andy Burnham, vocero del primer ministro británico, sostuvo que Londres mantiene firme su respaldo a los isleños y descartó cambios en su política.

Burnham aseguró que la postura británica respecto de las islas “fue expresada muy claramente” y permanece sin modificaciones frente a las declaraciones del presidente estadounidense.

El funcionario sostuvo que “las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable” .

Burnham también remarcó que para el Gobierno británico la soberanía sobre las islas corresponde al Reino Unido y que la autodeterminación de los habitantes del archipiélago constituye un principio central de su posición.

En ese sentido, afirmó que “la posición del gobierno es cristalina… La soberanía recae en el Reino Unido y el derecho de autodeterminación de los isleños es primordial” . La declaración llegó luego de que Trump pusiera en duda si Washington mantendrá su postura actual.

El vocero también fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos utilice la cuestión Malvinas para presionar a Londres por un mayor gasto en defensa. Al respecto, sostuvo que los comentarios del mandatario estadounidense corresponden a su equipo, mientras que el Gobierno británico mantiene sus compromisos internacionales.

Londres sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir su futuro y defiende su permanencia bajo administración británica. Diario de Navarra

Burnham señaló que “los comentarios del presidente son tema de su equipo. Pero en materia de defensa, el primer ministro fue claro desde su primer día en el cargo: cumpliremos nuestros compromisos internacionales con nuestros aliados en gasto militar, y no ha cambiado de postura”.

Qué dijo Trump sobre las Islas Malvinas

La polémica comenzó cuando Trump fue consultado el lunes sobre su posición respecto de la soberanía de las Malvinas. El presidente estadounidense respondió: “Siempre reviso cada posición, esa es solo una de muchas”, una frase que abrió interrogantes sobre un eventual cambio en la política de Washington.

Las declaraciones se produjeron después de que trascendiera un informe según el cual Estados Unidos podría presionar a Londres por la cuestión de las islas si el Gobierno británico no incrementa su inversión en defensa.

El planteo representa un escenario incómodo para el primer ministro británico y para su ministro de Economía, John Healey, ya que el presupuesto no contempla alcanzar un gasto equivalente al 3% del presupuesto en inversiones de defensa para 2030.

La posición de Estados Unidos sobre las Malvinas quedó bajo revisión luego de una declaración del presidente Donald Trump. Depositphotos

Reino Unido busca mantener el vínculo con Washington

En medio de la tensión, Healey destacó la importancia de conservar una relación cercana con Estados Unidos. En declaraciones a The Times, sostuvo que “al igual que en defensa, Estados Unidos es el socio económico más importante del Reino Unido”.

El ministro argumentó que más de 1,3 millones de británicos trabajan para empresas estadounidenses y que el Reino Unido representa el principal inversor extranjero en 21 estados de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Healey aseguró que el Gobierno británico mantiene el compromiso de elevar el gasto en defensa al 3% del PBI y alcanzar el 3,5% para 2035, de acuerdo con lo establecido en la cumbre de la OTAN realizada en La Haya.

Finalmente, el funcionario advirtió sobre el escenario internacional y afirmó que “el mundo se ha vuelto más peligroso. Las amenazas aumentan y estamos redoblando los esfuerzos”. También reconoció que las decisiones más difíciles recaen sobre el canciller y el primer ministro británicos.