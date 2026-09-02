Donald Trump será el primer presidente de EEUU en aparecer en una moneda de u$s 1

Los productos valen entre u$s 61 y u$s154,50, mientras se compran por cantidad. Su circulación es menor que la de los billetes y suscitó dudas legales a partir de una prohibición sobre la aparición de personas vivas en las monedas.

Los productos tienen un precio de u$s 61 por un rollo de 25 monedas mientras que la bolsa de 100 monedas valen u$s154,50.

El mandatario Donald Trump será el primer presidente de EEUU en aparecer en una moneda de 1 dólar. La noticia fue confirmada por la Casa de la Moneda, desde donde sostuvieron que la edición "dorada" con su figura salió a la venta e instó a la población a revisar el cambio que lleva en el bolsillo. Los coleccionistas pueden adquirir la moneda en rollos y bolsas que se venden en exclusiva a través de sus propios canales.

Los productos tienen un precio de u$s61 por un rollo de 25 monedas mientras que la bolsa de 100 monedas valen u$s154,50. En la práctica, encontrar una en el cambio diario puede requerir paciencia, ya que circulan mucho menos que los billetes.

Los coleccionistas cuentan además con otro aliciente, ya que la Casa de la Moneda acuñó 250.000 de estas monedas el 4 de julio con una marca especial "July 4th", repartidas entre los rollos y las bolsas. Pese a su color dorado, la moneda no contiene oro, está compuesta en un 88,5% de cobre y pequeñas cantidades de zinc, manganeso y níquel.

El grabador jefe Joseph Menna diseñó el anverso a partir de una fotografía oficial de la Casa Blanca, en la que Trump aparece casi de frente bajo las inscripciones "LIBERTY", "IN GOD WE TRUST" y la doble fecha 1776-2026.

El reverso muestra el sello presidencial, originalmente esculpido por el exgrabador jefe Frank Gasparro , con el número 250 añadido al escudo del águila para conmemorar ese número de aniversario del país.

Available for purchase today at 12PM ET: 2026 President Donald J. Trump $1 Coin. These coins are also in circulation, so check your pocket change. Collect them today! #CoinCollecting #America250https://t.co/g4eJes21ER pic.twitter.com/4OqkQ2sa9W — United States Mint (@usmint) September 2, 2026

Antecedentes de monedas acuñadas con presidentes en EEUU

Una iniciativa similar existió a esta decisión, pero no del todo comparable. El exmandatario Calvin Coolidge apareció junto a George Washington en una moneda de medio dólar de 1926 que conmemoraba los 150 años de independencia, lo que le convirtió en el primer presidente aún en vida en aparecer en una moneda del país. Sin embargo, se trataba de una emisión conmemorativa y no de una moneda pensada para el uso cotidiano.

En cuanto a lo legal, la decisión de su circulación fue cuestionada: la legislación estadounidense prohíbe la aparición de retratos de personas vivas en las monedas y la administración se amparó en la ley "Circulating Collectible Coin Redesign Act" de 2020, firmada por Trump durante su primer mandato, que permite emitir monedas de un dólar con diseños alusivos al aniversario a lo largo de 2026.

El proceso de diseño también suscitó críticas. La Comisión de Bellas Artes de EEUU había recomendado un retrato de perfil y un diseño distinto del águila, pero no se adoptó ninguna de esas propuestas, mientras que el Citizens Coinage Advisory Committee, el organismo que normalmente revisa los diseños de la Casa de la Moneda, declinó pronunciarse sobre el proyecto.