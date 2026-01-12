Las lluvias trajeron alivio parcial pero el fuego sigue activo y arrasó más de 12.000 hectáreas en Chubut

El Gobierno confirmó avances en el operativo contra los incendios forestales, aunque persisten focos activos en la cordillera y el riesgo continúa siendo alto.

El Gobierno nacional informó que 22 de los 32 focos de incendios forestales registrados en Chubut fueron extinguidos , aunque el fuego continúa activo en sectores críticos de la región cordillerana, donde las llamas ya consumieron más de 12.000 hectáreas y mantienen en alerta a brigadistas, autoridades y pobladores. Las primeras lluvias caídas durante el domingo aportaron un alivio parcial , pero no alcanzan aún para dar por controlada la emergencia.

El anuncio fue realizado el domingo por la noche por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien destacó el trabajo coordinado entre Nación y Provincia y el despliegue de un operativo de gran magnitud para enfrentar la situación. Según precisó, más de dos tercios de los focos detectados lograron ser controlados gracias a la labor sostenida de los equipos en el terreno , favorecida en las últimas horas por una mejora momentánea de las condiciones climáticas.

A pesar del avance, la situación sigue siendo delicada en la zona cordillerana , especialmente en áreas de Puerto Patriada, Epuyén, El Hoyo y sectores rurales aledaños. De acuerdo con el último reporte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, las llamas afectaron aproximadamente 11.970 hectáreas y continúan avanzando de manera irregular, impulsadas por el viento, la topografía del terreno y la vegetación seca acumulada.

Las lluvias registradas en localidades como Esquel, Epuyén, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces generaron un contraste visible con el panorama del fin de semana anterior: rutas mojadas, menor presencia de humo y suelos humedecidos. Sin embargo, especialistas advirtieron que para considerar un incendio contenido o sofocado serían necesarios entre 20 y 30 milímetros de lluvia caída de manera sostenida , un umbral que todavía no se alcanzó.

El mayor riesgo se concentra actualmente en sectores como Los Paredones, donde el incendio cruzó la Ruta Nacional 40 y avanza hacia Laguna Las Mercedes. También se mantiene una vigilancia permanente sobre la usina local , la Escuela de El Coihue, áreas residenciales rurales y complejos turísticos cercanos al Lago Epuyén.

Las primeras lluvias del domingo humedecieron el suelo en Esquel, Epuyén y El Hoyo, pero no alcanzan aún para dar por controlado el incendio.

Servicios afectados y despliegue operativo

Mientras Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen sus servicios básicos con normalidad, Epuyén y Cholila continúan sin suministro eléctrico debido a los daños en el tendido provocados por el fuego. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura realizan tareas de reparación con el objetivo de restablecer el servicio, aprovechando la mejora climática para avanzar con mayor seguridad.

El operativo nacional incluye medios aéreos, brigadistas, autobombas, vehículos logísticos, camiones con dormitorios y apoyo sanitario, además del refuerzo de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Vialidad Nacional. También se sumó asistencia privada, con aportes de combustible, agua y líneas de crédito para los damnificados.

Ruta 40 incendios Chubut Las autoridades advierten que, pese a la mejora climática, el riesgo sigue siendo alto. X

Refuerzos, lluvias y advertencias oficiales

Durante el fin de semana se incorporaron brigadistas provenientes de Córdoba y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, reforzando las tareas en sectores de mayor riesgo. Las lluvias caídas el domingo sorprendieron incluso a los equipos de emergencia, ya que los pronósticos más optimistas las preveían recién para mediados de semana.

El gobernador Ignacio Torres advirtió que la emergencia continúa y confirmó que el incendio fue intencional, por lo que la Justicia avanzará para identificar a los responsables. Hasta el momento se registraron viviendas y complejos turísticos dañados, personas evacuadas y un herido grave.

Aunque el índice de peligro descendió de “muy extremo” a “alto”, el mensaje oficial es claro: el fuego sigue activo, el alivio climático es transitorio y cada hora de trabajo resulta decisiva para evitar una catástrofe mayor en la cordillera chubutense.

Chile ofrece apoyo a Argentina para combatir los incendios en la Patagonia

El gobierno de Chile expresó su disposición a colaborar con Argentina frente a los incendios forestales que afectan a la Patagonia. A través de un mensaje en redes sociales, el presidente chileno Gabriel Boric, se refirió a los “duros incendios” y remarcó que “en momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos”, en un gesto de cooperación regional ante la emergencia ambiental.

Las autoridades chilenas aclararon que, por el momento, no existe riesgo de propagación del fuego hacia la Patagonia chilena, ya que la dirección de los vientos se mantiene hacia el océano Atlántico. Aun así, el país vecino manifestó su voluntad de brindar asistencia si la situación lo requiere.

Embed Hemos ofrecido colaboración al gobierno de Argentina para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos. https://t.co/OkAvX5N6iU — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 11, 2026

La oferta de ayuda había sido anticipada por el canciller Alberto van Klaveren, quien también utilizó las redes sociales para señalar que “ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación”. En ese sentido, subrayó que “en momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”.

El gesto cobra relevancia en un contexto de tensiones políticas entre ambos gobiernos. Pese a la distancia ideológica entre el presidente chileno y el mandatario argentino Javier Milei, desde Santiago destacaron la necesidad de priorizar la cooperación frente a una emergencia que amenaza ecosistemas, poblaciones y recursos naturales de toda la región patagónica.