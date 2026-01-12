SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de enero 2026 - 14:43

Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 12 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas
Depositphotos

El dólar blue operó a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 12 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.465 para la venta.

Informate más

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 12 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.523,45, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 12 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.247, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias