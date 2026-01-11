Nicolás Maduro rompió el silencio desde la cárcel en Nueva York: qué dijo

A una semana de su captura en Caracas, Nicolás Maduro envió un mensaje desde Nueva York mientras enfrenta cargos federales y crece la tensión política.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro , cumplió este domingo una semana detenido en Nueva York y envió su primer mensaje público tras la operación militar de Estados Unidos en territorio caribeño, según informó su hijo Nicolás Maduro Guerra, quien transmitió las palabras del exmandatario durante un encuentro partidario del chavismo.

El mensaje fue difundido por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a partir del testimonio de su hijo, Nicolás Maduro Guerra , conocido como “Nicolasito”, quien transmitió lo que su padre habló con sus abogados en Estados Unidos. Es la primera expresión indirecta del exmandatario desde su traslado al país norteamericano.

Durante el acto partidario, Maduro Guerra aseguró que su padre buscó llevar tranquilidad a su entorno político y personal. “Dijo que ‘no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores’ . Eso dijo Nicolás, dijo ‘soy un luchador’” , expresó ante los militantes, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre referentes chavistas.

Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, fue quien transmitió el mensaje de su padre durante un acto del PSUV.

El hijo del exmandatario sostuvo además que Maduro se encuentra en buen estado anímico y físico mientras enfrenta un proceso judicial en Nueva York. “No lo vencieron. Él está fuerte, y nosotros tenemos que estar fuertes. Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora” , manifestó.

En la misma línea, insistió en la idea de resistencia frente a la intervención estadounidense: “Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron” .

La detención de Maduro se produjo el 3 de enero, luego de una intervención militar estadounidense en Caracas.

El llamado a la unidad del chavismo

El mensaje incluyó también una apelación directa a la cohesión interna del movimiento chavista. Maduro Guerra citó al expresidente Hugo Chávez y pidió “mantener la unidad” frente al nuevo escenario político y judicial que atraviesa el espacio.

“La fortaleza del chavismo está en la unidad. Y pase lo que pase, mantener la unidad entre nosotros. Confianza en Delcy (Rodríguez), confianza en Jorge (Rodríguez), confianza en Diosdado (Cabello)”, concluyó, en un mensaje dirigido tanto a la dirigencia como a la militancia.

La intervención militar de EEUU en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro

Las declaraciones se conocieron a más de una semana de la intervención militar estadounidense, ocurrida el pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro en Caracas y su posterior traslado a Nueva York. Allí enfrenta cargos ante la Justicia Federal por causas vinculadas al narcotráfico, el narcoterrorismo y delitos relacionados con el uso de armas.

Trump prensa Donald Trump afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta lograr una “transición segura”. Foto: The White House

Tras el operativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país gobernará Venezuela hasta que se logre “una transición segura, adecuada y juiciosa”. Sin embargo, este viernes descartó una segunda ola de ataques, luego de que el gobierno venezolano liberara “grandes cantidades” de presos políticos.

En ese mismo comunicado, Trump aseguró que Estados Unidos y Venezuela “están trabajando bien en conjunto” en la reconstrucción de una infraestructura de petróleo y gas “mucho más grande, mejor y más moderna”. Según detalló, grandes petroleras invertirán al menos u$s100.000 millones, tras reuniones mantenidas con los principales ejecutivos del sector en la Casa Blanca.