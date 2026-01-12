Donald Trump amenaza a ExxonMobil con dejarla fuera del negocio petrolero en Venezuela

El presidente de EEUU se mostró furioso con los reparos de la empresa en regresar al país caribeño tras la caída de Maduro.

El presidente Trump cuestionó a ExxonMobil durante un contacto con la prensa en el Air Force One.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , analiza impedir que ExxonMobil invierta en Venezuela después de que el CEO de la petrolera, Darren Woods , calificara al país sudamericano de "ininvertible".

"No me gustó la respuesta de Exxon", dijo Trump a periodistas en el Air Force One en su camino de regreso a Washington el domingo. "Probablemente me inclinaré por mantener a Exxon fuera . No me gustó su respuesta. Se están haciendo los graciosos ".

En una cita en la Casa Blanca el viernes con otros ejecutivos petroleros, Woods dijo a Trump que Venezuela tendría que cambiar sus leyes antes de que pudiera ser una oportunidad de inversión atractiva.

Sus comentarios fueron un golpe para el objetivo de Trump de convencer a las firmas petroleras estadounidenses de gastar miles de millones de dólares para revitalizar la industria petrolera venezolana.

Exxon no respondió inmediatamente a una petición de comentarios de la prensa estadounidense, reportó Reuters. Las acciones cayeron un 1,1 % en las operaciones previas a la apertura del mercado el lunes.

"Nos han embargado nuestros activos allí dos veces, así que puede imaginarse que volver a entrar una tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos respecto a lo que hemos visto históricamente aquí", dijo Woods a Trump en la Casa Blanca el viernes.

Woods dijo que Exxon necesitaba que se introdujeran protecciones duraderas a la inversión y que también había que reformar la ley de hidrocarburos del país. "Si nos fijamos en las construcciones y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, es ininvertible", subrayó.

Venezuela confiscó los activos de Exxon y ConocoPhillips en 2007, y Caracas debe a las compañías miles de millones de dólares en reclamaciones pendientes de casos de arbitraje.

"Estamos seguros de que con esta administración y el presidente Trump trabajando codo a codo con el gobierno venezolano, esos cambios podrán implementarse", dijo Woods.

Agregó que Exxon estaba preparada para enviar un equipo técnico para evaluar el estado actual de la industria petrolera y los activos de Venezuela.

El presidente Trump viene presionando, desde la captura de Nicolás Maduro el sábado 3, a las empresas petroleras estadounidenses para que inviertan al menos 100.000 millones de dólares en el sector energético de Venezuela, comprometiéndose a apoyarlas con asistencia de seguridad gubernamental.