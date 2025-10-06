Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 6 de octubre

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,1%.

El dólar tuvo una jornada de "paz" el viernes, aunque la tensión cambiaria persiste y el Tesoro vuelve a intervenir con posturas de venta en $1.425, que se posiciona como el nuevo "techo intra banda".

El foco de este lunes está puesto en el posible impacto en los mercados tras la baja de la candidatura de José Luis Espert, luego de las sospechas de vínculos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, los inversores aguardan definiciones desde Estados Unidos, tras el viaje del equipo económico a Washington en busca de nuevas señales sobre eventuales desembolsos.

Live Blog Post Dólar: la incertidumbre se mantiene y hay expectativa por las negociaciones con EEUU La incertidumbre electoral y la caída de las liquidaciones del agro mantienen la tensión en el mercado cambiario. Analistas prevén una recalibración del régimen después de las legislativas, con flotación administrada.

Live Blog Post Marina Dal Poggetto: "Cuando los ingresos de capitales se convierten en salidas, la gobernabilidad empieza a crujir” Por Nazarena Lomagno La economista advierte por la pérdida de reservas y espera que el apoyo norteamericano sea al país y no a un Gobierno. Advierte por la narrativa que construye el Ejecutivo y resalta que el programa necesita un reseteo económico y político. Lee la nota completa