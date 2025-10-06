Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 6 de octubre

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,1%.
Dólar: la incertidumbre se mantiene y hay expectativa por las negociaciones con EEUU
La incertidumbre electoral y la caída de las liquidaciones del agro mantienen la tensión en el mercado cambiario. Analistas prevén una recalibración del régimen después de las legislativas, con flotación administrada.
Dejá tu comentario