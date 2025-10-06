SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
6 de octubre 2025 - 09:46

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 6 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,1%.

El dólar tuvo una jornada de "paz" el viernes, aunque la tensión cambiaria persiste y el Tesoro vuelve a intervenir con posturas de venta en $1.425, que se posiciona como el nuevo "techo intra banda".

El foco de este lunes está puesto en el posible impacto en los mercados tras la baja de la candidatura de José Luis Espert, luego de las sospechas de vínculos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, los inversores aguardan definiciones desde Estados Unidos, tras el viaje del equipo económico a Washington en busca de nuevas señales sobre eventuales desembolsos.

Marina Dal Poggetto: "Cuando los ingresos de capitales se convierten en salidas, la gobernabilidad empieza a crujir”

Por Nazarena Lomagno

La economista advierte por la pérdida de reservas y espera que el apoyo norteamericano sea al país y no a un Gobierno. Advierte por la narrativa que construye el Ejecutivo y resalta que el programa necesita un reseteo económico y político.

Sprint final hacia el 26-O: el mercado espera señales más contundentes para contener dudas y riesgos crecientes sobre el dólar

Por Giuliana Iglesias

La volatilidad cambiaria y la incertidumbre política marcan el pulso a días de las elecciones. Los operadores reducen riesgo y esperan señales concretas sobre la asistencia de Estados Unidos y el rumbo económico post comicios.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 6 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera sin cambios, a $1.424,50.

