En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,1%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 6 de octubre
De este modo, el informal cayó por segunda rueda consecutiva. Esta mayor calma también se percibió en el resto de las cotizaciones, mientras el mercado se mantiene atento a la inminente reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con su par de EEUU, Scott Bessent, para definir detalles del apoyo norteamericano.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 6 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera sin cambios, a $1.424,50.
Valor del MEP hoy, lunes 6 de octubre
El dólar MEP opera a $1.498,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,2%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 6 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.525,88 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 6 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 6 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,18, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 6 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s121.977, según Binance.
