Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 6 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,1%.

De este modo, el informal cayó por segunda rueda consecutiva . Esta mayor calma también se percibió en el resto de las cotizaciones, mientras el mercado se mantiene atento a la inminente reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con su par de EEUU, Scott Bessent, para definir detalles del apoyo norteamericano.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera sin cambios, a $1.424,50.

El dólar MEP opera a $1.498,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,2%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cotiza a $1.525,88 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 6 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 6 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 6 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s121.977, según Binance.