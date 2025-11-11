SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
11 de noviembre 2025 - 10:10

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 11 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial sigue bajo la mira de la city, mientras el Gobierno ratifica la continuidad del actual sistema de bandas. Este lunes, el tipo de cambio mayorista rebotó al igual que el blue. Mientras tanto, en la bolsa, los activos argentinos siguen con buen tono: los bonos estiraron su racha, el riesgo país perforó los 600 puntos básicos y los ADRs subieron hasta 7%. Hay expectativa sobre cómo se moverá el mercado en la rueda de este martes.

Live Blog Post

SoftBank vendió todas sus acciones de Nvidia por u$s5.830 millones

SoftBank volvió a mover piezas en su tablero global de inversiones: el conglomerado japonés decidió liquidar su posición en Nvidia por u$s5.830 millones, en una operación que se enmarca dentro de su estrategia para reforzar su condición financiera y apuntalar futuras inversiones en inteligencia artificial. El anuncio, realizado durante la presentación de resultados trimestrales, incluyó además la venta parcial de su tenencia en T-Mobile, por unos u$s9.170 millones.

Nvidia
Live Blog Post

Empresas de economía del conocimiento refuerzan su agenda en EEUU con el objetivo de triplicar exportaciones

Pasada las elecciones legislativas y con un nuevo impulso optimista hacia la Argentina, las empresas salen a atraer inversiones al exterior. En los últimos días, Argencon, la entidad que reúne a las principales compañías de la Economía del Conocimiento viajó hacia Nueva York y Washington D.C. con el objetivo de afianzar la cooperación tecnológica con EEUU en el afán de triplicar exportaciones y alcanzar los u$s30.000 millones en los próximos años.

Por Giuliana Iglesias

Live Blog Post

Bitcoin se ancla en u$s105.000 a pesar de los avances para la reapertura del gobierno en EEUU

El mercado de criptomonedas opera levemente a la baja, con Bitcoin (BTC) recortando 0,7%. De esta forma, la principal criptodivisa del mundo se ubica en u$s105.320, luego de haber rebotado hasta los u$s106.000 durante la jornada del lunes, indica Binance. Por su parte, Ethereum también se debilita, y cae 1% hasta los u$s3.560.

Live Blog Post

Reforma laboral: Luis Caputo adelantó tres ejes de la iniciativa que impulsa el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó este martes los tres lineamientos centrales que el Palacio de Hacienda incorporará a la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso junto con el Presupuesto 2026 y el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal en las próximas sesiones extraordinarias.

Caputo 1
El ministro Luis Caputo puso fecha para los cambios

El ministro Luis Caputo puso fecha para los cambios

Live Blog Post

Por tensión cambiaria y desarme de plazos fijos, la base monetaria sufrió en octubre su mayor caída en un año y medio

La base monetaria registró en octubre su mayor caída mensual en un año y medio, fundamentalmente por el desarme de los plazos fijos de "personas humanas", en el marco de la previa electoral y la desconfianza en el esquema cambiario. Esto impactó en la liquidez de los bancos, algo que el Banco Central (BCRA) buscó corregir de manera tímida recientemente.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Confiado tras las elecciones, Luis Caputo aseguró que la economía podría crecer "en torno al 5%" en 2026

El ministro de Economía respaldó el sistema de bandas cambiarias y sostuvo que el viaje de Javier Milei a EEUU generó “un espaldarazo espectacular”. Aseguró que el país “ya comenzó su recuperación” y defendió la ortodoxia fiscal como clave de estabilidad.

Live Blog Post

Crece preocupación por las reservas netas: estiman que cayeron a un nivel crítico por presunta activación del swap con EEUU

Desde la city advierten que los activos netos del BCRA podrían haber tocado los u$s12.000 millones negativos. Sería producto de la activación del intercambio de monedas con el Tesoro de EEUU.

Por Solange Rial

Live Blog Post

Los ADRs rebotaron, los bonos en dólares extendieron ganancias y el riesgo país perforó los 600 puntos

En una jornada marcada por el optimismo inversor tras el lanzamiento de un programa de recompra de deuda, el riesgo país cerró en 599 puntos básicos y el S&P Merval medido en dólares quedó al borde de retornar a los 2.000 puntos.

Por Juan Carlos Cáceres

Live Blog Post

El dólar mayorista repuntó luego de tres caídas consecutivas y se alejó de los $1.400

El mercado sigue de cerca las señales del Gobierno sobre las bandas cambiarias. Mientras, el presidente Javier Milei insiste en mantener el esquema hasta 2027, los analistas recortan expectativas de devaluación.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias