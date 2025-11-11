Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 11 de noviembre

El dólar oficial sigue bajo la mira de la city, mientras el Gobierno ratifica la continuidad del actual sistema de bandas. Este lunes, el tipo de cambio mayorista rebotó al igual que el blue. Mientras tanto, en la bolsa, los activos argentinos siguen con buen tono: los bonos estiraron su racha, el riesgo país perforó los 600 puntos básicos y los ADRs subieron hasta 7%. Hay expectativa sobre cómo se moverá el mercado en la rueda de este martes.
SoftBank vendió todas sus acciones de Nvidia por u$s5.830 millones
SoftBank volvió a mover piezas en su tablero global de inversiones: el conglomerado japonés decidió liquidar su posición en Nvidia por u$s5.830 millones, en una operación que se enmarca dentro de su estrategia para reforzar su condición financiera y apuntalar futuras inversiones en inteligencia artificial. El anuncio, realizado durante la presentación de resultados trimestrales, incluyó además la venta parcial de su tenencia en T-Mobile, por unos u$s9.170 millones.
