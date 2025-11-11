Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 11 de noviembre

El dólar oficial sigue bajo la mira de la city, mientras el Gobierno ratifica la continuidad del actual sistema de bandas. Este lunes, el tipo de cambio mayorista rebotó al igual que el blue. Mientras tanto, en la bolsa, los activos argentinos siguen con buen tono: los bonos estiraron su racha, el riesgo país perforó los 600 puntos básicos y los ADRs subieron hasta 7%. Hay expectativa sobre cómo se moverá el mercado en la rueda de este martes.