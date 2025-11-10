Confiado tras las elecciones, Luis Caputo aseguró que la economía podría crecer "en torno al 5%" en 2026







El ministro de Economía respaldó el sistema de bandas cambiarias y sostuvo que el viaje de Javier Milei a EEUU generó “un espaldarazo espectacular”. Aseguró que el país “ya comenzó su recuperación” y defendió la ortodoxia fiscal como clave de estabilidad.

Luis Caputo y un panorama optimista para las elecciones.

Tras la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos y su disertación en el American Business Forum, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó este lunes que el viaje dejó resultados “muy positivos” y ratificó el rumbo económico. Anticipó que la economía argentina podría crecer un 5% en 2026 y que la inflación será inferior al 1% a mediados de 2026.

“Hubo un cambio al día siguiente de la elección. El feedback que recibimos fue espectacular. Vamos a empezar a ver una recuperación inmediata a partir del tercer trimestre y el año que viene la Argentina podría estar creciendo en torno al 5%”, sostuvo Caputo en una entrevista televisiva.

El funcionario remarcó que el país “tiene potencial para crecer entre el 7% y el 10%”, en línea con lo planteado por Milei, aunque condicionó ese avance al “grado de confianza que logre el Gobierno entre los actores económicos”, dijo en diálogo con LN+.

“Cuanto más rápido se muevan, más rápido vamos a poder salir de esto. Este es un gobierno que invierte en la gente”, enfatizó.

Caputo también ratificó su respaldo al sistema de bandas cambiarias, que permite que el dólar fluctúe dentro de un rango preestablecido. “Estamos cómodos con cualquier precio dentro de las bandas. Le estamos dando tranquilidad a la gente: no se van a levantar mañana y va a haber un cimbronazo. Si el dólar sube al techo, no va a pasar de ahí”, explicó.

Luis Caputo: "No podemos seguir pasando del capitalismo al comunismo cada dos años" El ministro destacó que el esquema aporta previsibilidad y estabilidad en una economía con “demanda de dinero frágil” y sostuvo que “la volatilidad política” es uno de los principales desafíos del país. “No podemos seguir pasando del capitalismo al comunismo cada dos años. Eso genera una inestabilidad que no es normal”, advirtió. En cuanto a las tasas de interés, señaló que el aumento ocurrido en el período electoral respondió a una “política de guerra” y anticipó que comenzarán a bajar en paralelo a la desaceleración de precios. “Dijimos que se iba a normalizar después de las elecciones y pasó en tiempo récord”, afirmó. Respecto al vínculo con las provincias, Caputo aseguró que el Gobierno busca sumar apoyo para las reformas estructurales y explicó que “si la economía crece, el país recauda más y las provincias también se benefician”. Por último, elogió el impacto de la visita de Milei a Estados Unidos y el respaldo internacional recibido. “Los empresarios y políticos del mundo sienten admiración por el Presidente porque logró cosas que creían imposibles. La batalla cultural que da Milei es lo que los economistas quieren escuchar”, concluyó.