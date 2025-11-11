Paro de colectivos en el AMBA: medida de fuerza afecta a miles de pasajeros







Los trabajadores de dos empresas confirmaron que persiste la medida de fuerza debido a un reclamo salarial y aseguraron que, hasta no recibir la totalidad de los sueldos, continuarán sin servicio.

Hay ocho líneas de colectivos que llevan adelante la medida de fuerza este martes.

Un paro de colectivos afecta a miles de pasajeros del AMBA este martes, en una sorpresiva medida de fuerza de trabajadores que reclaman el pago de salarios adeudados.

Se trata de un cese de actividades de los choferes del grupo MOQSA, cuyas líneas recorren principalmente el territorio de Quilmes. Los conductores reclaman por una mejora salarial.

Cuáles son las líneas afectadas por el paro de colectivos La protesta incluye todas las líneas pertenecientes al grupo MOQSA, tanto nacionales como municipales, entre ellas la 159, la 219, la 300, la 372, la 584, la 603 y la 619, además de las líneas del Halcón S.A. (148), otra empresa del mismo conglomerado.

Embed - PARO de COLECTIVOS en la ZONA SUR del CONURBANO: QUÉ LINEAS AFECTA El paro comenzó el viernes a la medianoche, luego de que los choferes de la línea 148, perteneciente a la empresa Nuevo Halcón, denunciaron en redes sociales que no habían cobrado los sueldos correspondientes a octubre, pese a haber vencido los plazos legales de pago.

Desde entonces, la medida se extendió a todas las líneas del grupo Moqsa, tanto nacionales como municipales. Aunque el lunes se levantó momentáneamente por una asamblea gremial, los trabajadores retomaron el paro desde las 0 del martes, ratificando que no habrá servicio hasta que se deposite el total de los salarios.

Linea_169 La línea 169, una de las afectadas por el paro en el sur del conurbano, continúa sin prestar servicio por la falta de pago de salarios. Wikipedia En un comunicado publicado en sus redes oficiales, Nuevo Halcón informó: “Aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores. Por este medio informaremos la normalización del servicio.” Choferes de Moqsa y Nuevo Halcón exigen el pago de salarios y una mejora acorde a la inflación La medida fue resuelta en una asamblea gremial llevada a cabo en la terminal de la avenida 14 y Camino General Belgrano, en Berazategui, donde los trabajadores también realizaron un corte de calle para visibilizar el reclamo. Los choferes aseguran que no levantarán el paro hasta obtener una respuesta concreta de las empresas. Además del pago de los haberes atrasados, piden una actualización salarial acorde al aumento del costo de vida. Colectivo 44 Ciudad.jpeg El gasto en transporte subió por encima de la inflación en lo que va del año. Gobierno de la Ciudad Aumentos en el transporte Desde el 1 de noviembre, los boletos de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires aumentaron un 4,1%. El pasaje mínimo cuesta $572,86 en el conurbano bonaerense y $568,91 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre abonando con Tarjeta SUBE registrada. Mientras tanto, miles de pasajeros siguen sin poder viajar, en medio de un conflicto que, por ahora, no tiene fecha de resolución y mantiene paralizadas las principales líneas del sur del AMBA.

Temas Paro

Colectivos

Transporte