Andy Burnham anuncia sus primeras medidas en Reino Unido: eliminará el IVA de las facturas de luz + Agregar ámbito en









La medida se extenderá hasta abril, con un ahorro promedio de 45 libras por hogar. Busca ser el inicio de un punto de inflexión dónde se conjuga la política y la economía en un nuevo modelo, dejando atrás el legado de Margaret Thatcher.

El nuevo primer ministro británico Andy Burnham anunció su primera medida: la eliminación del impuesto en la factura de luz. HolaNews

Tras asumir como el séptimo primer ministro del Reino Unido en una década sucediendo a Keir Starmer, Andy Burnham asumió el gobierno declarando su intención de marcar un punto de inflexión y cerrar la crisis política abierta en el Reino Unido tras el referéndum del Brexit hace una década.

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El flamante mandatario señaló que "dije que daría a las personas un poco más de margen de maniobra. Hoy estoy tomando medidas inmediatas: reduciendo los impuestos en las facturas de energía para poner más dinero en tu bolsillo", afirmó en redes sociales, un día después de asumir el cargo y anunciar su gabinete.

El nuevo primer ministro prometió impulsar los mayores cambios de los últimos 40 años para establecer "un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico" que corrija los "caminos equivocados" de los años ochenta, en referencia a la era de Margaret Thatcher, cuando "la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron".

El flamante primer ministro de Reino Unido busca "un nuevo modelo político y económico que corrija los caminos equivocados" de Margaret Thatcher El detalle de la medida Burnham se estrena en el cargo con una medida de alto impacto político y económico, con la eliminación del IVA sobre la factura de la luz, que pasará del 5% al 0% a partir del 1° de octubre. La rebaja, que se mantendrá inicialmente hasta abril, implicará un ahorro medio de unas 45 libras por hogar y tendrá un costo de 850 millones de libras para el ejercicio fiscal actual.

La medida busca aliviar el costo de vida, reducir la inflación y se financiará con fondos del programa DNI digital. "Westminster no ha funcionado para la gente durante mucho tiempo y las familias tienen que luchar contra el coste de la vida. Esto tiene que cambiar", afirmó Burnham. El Gobierno financiará la medida con los fondos que se dejarán de destinar al programa del DNI digital, al que estaban asignados 1.800 millones de libras en tres años y que finalmente no se llevará adelante. La rebaja también reducirá la inflación en una décima, desde el 3% actual.

Gabinete y enfoque de Burnham Con la mira puesta en mejorar la economía real de los ciudadanos, Burnham prometió presentar antes de fin de año un plan con el que lanzará un nuevo modelo político y económico para la próxima década. Burnham también presentó su gabinete con varios cambios respecto al de Starmer: David Miliband, líder laborista entre 2010 y 2015 y hasta ahora ministro de Energía, asumirá como canciller, mientras que John Healey, responsable de Defensa hasta junio, ocupará el cargo de ministro de Finanzas. Nuevo modelo: Burnham busca un giro político y económico, alejándose de la era de Margaret Thatcher Diario de Navarra En sus primeras palabras al país, el exalcalde de Mánchester reconoció el descontento ciudadano con la clase política actual y prometió un enfoque basado en la estabilidad, la reindustrialización y el fortalecimiento de los servicios públicos.