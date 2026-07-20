Auge de la importación en la carne: esperan que los ingresos se dupliquen en 2026

Un cambio de matriz modifica los hábitos en el mercado de la carne: mayor importación a costos bajos con grandes ganancias para supermercados, mientras se exportan los cortes "premium", arbitrando los precios en las góndolas. Los detalles, en la nota.

El mercado de la carne está sufriendo modificaciones estructurales , en razón de cada vez un mayor incremento de la importación de carne proveniente de Brasil, para "arbitrar" los precios locales. Desde el sector cárnico, indican que el crecimiento no se detiene, y todo señala que los cortes de carne importados se van a duplicar este año. Con cortes valorados en el mercado local, rondan alrededor de 25% más baratos que los cortes argentinos.

Con las exportaciones de carne vacuna al alza, con los mercados internacionales abiertos y buenos precios del producto, la importación de carne brasileña pudo aplanar los precios en las góndolas argentinas.

Los envíos desde Brasil incluye cortes muy valorados por el consumidor argentino, tales como el lomo, el vacío y la nalga a precios de costo. El gran impacto en el mercado local radica en que dejan un margen extraordinario para las cadenas más grandes , que compran a $9.000 el kilo y venden entre $20.000 y $23.000.

Lo habitual hace algunos años era que la importación de carne sea meramente marginal para el mercado argentino, tan solo 500 toneladas anuales en momentos específicos del años, cómo Navidad u otros.

Sin embargo, en sintonía con el auge favorable a la importación promovido por el gobierno nacional, el año pasado esa cifra se disparó a 32.000 toneladas y para este año se proyecta que alcancen las 65.000 toneladas. Según estimaciones del sector, el 80% proviene de Brasil. El podio lo completan Paraguay y Uruguay.

Precios económicos

El dato que más llama la atención en el sector de la carne vacuna es el costo de ingreso de la carne importada. Los cortes de carne de tipo económico que suelen consumir los argentinos lo hacen con precios más bajos: la tapa de asado a $13.000 promedio, el lomo a $9.000 el kilo y la nalga entre $14.000 y $16.000 por kilo.

Cambio de matriz: Argentina exporta cortes premium mientras importa cortes más económicos, generando márgenes para supermercados y estabilizando precios internos. Depositphotos

En el caso del lomo, se termina vendiendo en las góndolas entre los $20.000 y $23.000, con un precio más competitivo que el local. El negocio para los supermercados argentinos radica en que les permite obtener márgenes de ganancia mas grandes, mientras mantienen ofertas competitivas.

Según estimaciones del sector, los cortes importados rondan alrededor de 25% más baratos que los cortes "made in Argentina".

Un cambio de matriz

Argentina está atravesando un cambio en su matriz productiva y de consumo: presenta un aumento masivo de cortes importados más económicos con los que abastece su mercado interno, mientras que exporta los cortes de alto valor hacia mercados que pagan precios premium, como Estados Unidos, Israel y la Unión Europea.

El consumo de carne vacuna se desplomó a niveles históricos. En este año 2026 retrocedería a 42-45 kilos por habitante al año

En este escenario, mientras el bife de chorizo se envía al exterior por valores que rondan los 10 a 12 dólares el kilo, el consumidor local termina comprando carne brasileña, que aunque es menos tierna o posee menor sabor que la argentina, gana por su precio más atractivo.

Este cambio de matriz permite que los precios en el mostrador para el consumidor se mantengan estables. La importación actúa como un "techo" para la carne local, ya que si el productor argentino intenta subir demasiado los precios, el supermercado tiene la opción inmediata y competitiva de hacer un pedido a Brasil para equilibrar la oferta.

El nuevo esquema del consumo de carne en Argentina

Cabe precisar que, en un contexto de caída en el poder adquisitivo de los consumidores, el mercado de la carne vacuna volvió a mostrar dos dinámicas opuestas durante el primer semestre de 2026: mientras las exportaciones continuaron creciendo y ganando participación, el consumo interno volvió a retroceder como consecuencia de la menor oferta y del impacto de los precios sobre el poder adquisitivo de los hogares.

De esta manera, el consumo de carne vacuna se desplomó a niveles históricos. En este año 2026 retrocedería a 42-45 kilos por habitante al año. Contra 55-60 kilos de los años previos, o los 70 kilos de comienzos de la década 2010.

Este escenario abrió lugar a distintas alternativas en las heladeras de los argentinos: el pollo, el cerdo y el huevo, los cuáles son vistos como opciones más económicas y ricas en proteínas.

Pollo : E l consumo de pollo ya le ganó a la carne vacuna. Lidera el consumo con 51 kg anuales (por habitante), destacándose por su precio.

: E Lidera el consumo con (por habitante), destacándose por su precio. Cerdo: Es la gran sorpresa de los últimos años, con un consumo de 22 a 23 kg para este año, con precios muy competitivos en las góndolas.

Es la gran sorpresa de los últimos años, con un con precios muy competitivos en las góndolas. Huevos: Otro auge en el consumo local, debido a su alto nivel de proteína y bajo costo. La producción está en niveles récord, con precios de alrededor de $5.000 pesos por maple en el AMBA.

El pollo se consolida como la principal alternativa a la carne vacuna en las mesas argentinas. Foto: Reuters

La excepción argentina a la regla

Pese a la masiva importación de carne proveniente de Brasil, hay un corte argentino que se mantiene estable: el asado argentino. Debido a que no pone el foco en la exportación, este corte queda reservado para el mercado interno a precios más accesibles en comparación con los otros cortes premium.

Desde el sector anticipan que no habrá saltos bruscos en los precios, salvo los ajustes estacionales de fin de año, dado que el flujo de carne importada seguirá garantizando el abastecimiento y "planchando" cualquier intento de escalada inflacionaria en el sector.