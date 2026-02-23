Marcelo Gallardo anunció que deja de dirigir a River: "Me invade el dolor en el alma por no cumplir con los objetivos"

Luego de la derrota ante Vélez, la número 14 de los últimos 20 partidos oficiales, el "Muñeco" dejó su cargo como entrenador del Millonario.

Marcelo Gallardo anunció este lunes que deja de ser el técnico de River , luego de la derrota sufrida este domingo ante Vélez, la cual profundizó el mal pasar futbolístico del equipo . "Me invade el dolor en el alma por no cumplir con los objetivos", señaló en un video publicado en redes.

El segundo ciclo del "Muñeco", que comenzó en agosto de 2024, no fue como esperaban los hinchas millonarios, luego de una primera etapa llena de títulos. En números, fueron 85 partidos con 35 victorias, 32 empates y 18 derrota s, con 0 copas en las vitrinas.

La caída 0-1 del domingo en Liniers fue el golpe final para una etapa que nunca logró consolidarse. Tras ese encuentro, Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se tomó algunas horas de reflexión que desembocaron en la determinación de ponerle punto final a su segundo ciclo . La despedida será este jueves en el Estadio Monumental, ante Banfield.

Los momentos más altos del ciclo se reducen a dos triunfos frente a Boca Juniors : el 1-0 de la Liga 2024 en La Bombonera y el 2-1 del Apertura 2025 en el Monumental.

En contrapartida, River no logró competir en las Copas Libertadores que disputó, quedó claramente por debajo de Atlético Mineiro y Palmeiras , no consiguió clasificarse a la edición actual, acumuló eliminaciones tempranas y un paso deslucido por el Mundial de Clubes.

Todo este proceso se desarrolló, además, en un contexto económico favorable para la institución, que invirtió cerca de 100 millones de dólares en refuerzos solicitados por el propio Gallardo, aunque el plantel terminó mostrando un rendimiento desparejo y muy por debajo de lo esperado.

La caída frente al Vélez dirigido por Guillermo Barros Schelotto terminó de sellar el final. Mientras su primera etapa -con 14 títulos entre 2014 y 2021- quedó grabada como una de las más exitosas de la historia del club, este segundo ciclo deja un saldo deportivo pobre y obliga a River a buscar, de inmediato, a su próximo entrenador.

El comunicado de Marcelo Gallardo para anunciar su salida de River

Al comunicar su salida, Gallardo reconoció el golpe personal y deportivo al afirmar, con fuerte tono emocional, que "me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", y destacó el respaldo interno al señalar que "simplemente agradecer también a aquellos que han creído en mí y todo mi cuerpo técnico para representar a esta institución".

En el mismo mensaje, el DT dejó un reconocimiento explícito hacia los hinchas y el club, al expresar su deseo de que River vuelva rápidamente al éxito deportivo: "simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución, una institución modelo en toda la región, próximamente lo pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos".

El cierre de su despedida fue breve y directo, con un mensaje final a toda la comunidad riverplatense: "muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos".