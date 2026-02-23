Economía lanza un bono en dólares: buscará captar hasta u$s2.000 millones para pagar vencimientos de julio

La cartera que conduce Luis Caputo pretende conseguir hasta u$s500 millones mensuales a a través de un título con vencimiento en 2027 y un cupón del 6%.

El Ministerio de Economía sorprendió al anunciar este lunes que en las habituales licitaciones de deuda en pesos incorporará un nuevo título en dólares . El objetivo es conseguir hasta u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos de julio con bonistas privados.

La Secretarías de Finanzas, que depende de la cartera que conduce Luis Caputo , informó que "a partir de las próximas licitaciones quincenales", le ofrecerá a los inversores un bono en dólares por un monto de hasta u$s150 millones por subasta. Asimismo, al día siguiente de cada licitación habrá una segunda ronda para ampliar la emisión por hasta u$s100 millones.

En resumen, el Gobierno pretende captar u$s500 millones mensuales hasta completar el monto máximo de este programa de emisión, fijado en los u$s2.000 millones . "Los recursos obtenidos se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026", aseguró Finanzas.

El título en cuestión vencerá el 29 de octubre de 2027 y tendrá una tasa nominal anual del 6% , mientras que el precio inicial se licitará. Asimismo, los intereses se pagarán de manera mensual y el capital se abonará íntegramente al momento del vencimiento.

En paralelo, Finanzas informó el menú de letras y bonos de la licitación de este miércoles 25 de febrero. Además del mencionado instrumento en dólares, se colocarán tres letras en pesos indexadas a la inflación (Lecer) con vencimientos en mayo, julio y noviembre de este año.

Adicionalmente, los inversores podrán apostar por un bono CER (Boncer) y un bono atado al dólar oficial (Dólar linked) con fecha a junio de 2027, y por otros dos instrumentos similares pero con fecha a junio de 2028.

Es la primera vez desde noviembre de 2024 que no se ponen a disposición títulos a tasa fija, excluyendo la licitación del 18 de agosto de 2025 que se realizó por fuera del cronograma y fue exclusiva para bancos.

Según un informe de la consultora Equilibra, y descontando los vencimientos que postergó Caputo con el canje de la semana pasada, este 27 de febrero vencen aproximadamente $7,4 billones. Hacia adelante, entre marzo y abril Economía debe afrontar cerca de $35 billones.