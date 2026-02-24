Bitcoin cae a u$s63.000 y sufre los nuevos aranceles de Donald Trump tras el fallo de la Corte Suprema de EEUU + Seguir en









La principal criptodivisa sigue sin recibir señales positivas del mercado, mientras que las compras de Strategy no son suficientes.

El precio de la principal criptodivisa, hoy. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera con bajas este martes. Bitcoin (BTC) pierde 4,6% hasta los u$s63.249,95, y sigue sin poder crecer tras las malas señales provenientes de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump. De esa forma, cotiza aproximadamente un 50% por debajo de un máximo histórico de u$s126.272 ¡alcanzado a principios de octubre de 2025.

En esa misma línea, Ethereum (ETH) recorta 4,9% hacia u$s1.825,75. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia: Solana (SOL) lidera las caídas y retrocede un 4,6% a los u$s76,58, mientras que BNB (BNB) cae 3% a u$s588,34. En tanto, Ripple (XRP) pierde 4,1%% a u$s1,33 y Dogecoin (DOGE) anota caídas de 5,6% a u$s0,09116.

Embed Bitcoin muestra debilidad tras los aranceles de Trump La principal criptomoneda del mundo mantuvo la cautela, en una jornada marcada por un aumento en las ventas por parte de los grandes tenedores de Bitcoin. Estos vendedores, bautizados como ballenas, pueden ejercer una influencia desproporcionada en la acción del precio a corto plazo cuando transfieren tenencias a exchanges.

Asimismo, la confianza continúa baja, en este caso por la anulación del programa arancelario de Donald Trump por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. En ese sentido, el anuncio del mandatario de un nuevo arancel global del 10% sobre las importaciones durante 150 días y la suba de la tasa al 15%, el máximo permitido bajo el estatuto relevante, provocaron incertidumbre en el mercado financiero.

Si bien no se ven directamente afectados por las fricciones comerciales, las criptomonedas son muy sensibles a los cambios en la confianza del mercado, dada su naturaleza completamente especulativa. En ese sentido, se observó aversión al riesgo en los mercados financieros.

Por otra parte, las compras persistentes del principal tenedor Strategy tampoco ayudaron a recuperar la confianza. La empresa reveló la compra de 592 Bitcoin adicionales el lunes. La compañía está registrando profundas pérdidas en el valor de sus tenencias de Bitcoin, con la criptomoneda también cotizando por debajo del coste promedio de Bitcoin de Strategy de u$s76.020.

