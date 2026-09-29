Las acciones de Shein se desploman 10,7% y alcanzan un mínimo histórico tras un balance negativo

El valor de mercado del gigante digital se hundió hasta unos u$s17.000 millones, tras los u$s26.000 millones de su salida a bolsa. El factor Europa y las mayores regulaciones, aparecen cómo las claves luego de un balance que sembró dudas y alertas entre los inversores.

Las acciones del gigante digital Shein se desplomaron hasta un 14% este martes, luego de que la empresa reportara una fuerte caída del 67% en sus beneficios trimestrales. Luego moderó su caída hasta ubicarse en una baja de 10,71%. En su primer balance tras la salida a bolsa, las cifras encendieron las alarmas de los inversores ante la evidente presión sobre los márgenes de rentabilidad y una desaceleración en su ritmo de crecimiento.

Tras el vertiginoso rally de expansión que justificó su salto a los mercados, analistas e inversores rastrean cualquier indicio de desaceleración en sus ventas que ponga en duda las altas valuaciones proyectadas para el gigante de la moda rápida.

Jianggan Li, director ejecutivo de la consultora Momentum Works, indicó que "Shein sigue aumentando sus pedidos y diversificándose en distintos mercados, pero la magnitud de la compresión de los márgenes y la debilidad en Europa plantean dudas sobre la rapidez con la que podrá volver a una combinación de mayor crecimiento y mejora de los márgenes"

Los analistas de Jefferies estimaron que los beneficios correspondientes al trimestre finalizado el 30 de junio se ubicaron más de un 10% por debajo del límite inferior del rango implícito en el folleto de emisión de la compañía , fundada en China y con sede central en Singapur.

Las acciones del gigante digital Shein se desplomaron hasta un 14% este martes, luego de que la empresa reportara una fuerte caída del 67% en sus beneficios trimestrales.

Cabe precisar que el derrumbe de las acciones dejó a Shein con un valor de mercado de unos u$s17.000 millones al mediodía del martes, frente a los aproximadamente u$s26.000 millones que tenía cuando debutó en bolsa en Hong Kong el 1 de septiembre. La acción caía un 10,9%, hasta situarse en u$s31,44 de Hong Kong.

El detalle de la caída de los márgenes

La crisis en Medio Oriente dio un duro golpe a los márgenes de Shein. En el segundo trimestre, las ganancias netas ajustadas alcanzaron los u$s228 millones, pero el margen operativo se derrumbó del 6,2% al 2,1%. La disparada en los precios de los fletes aéreos encareció drásticamente la logística global de la compañía, basada en el despacho express de ropa económica desde sus centros de producción a consumidores de todo el mundo.

Las ventas en Europa se desplomaron luego de que Shein incrementara sus precios y redujera la inversión publicitaria en línea. Esta decisión estratégica buscó anticiparse a la tasa de 3 euros que la Unión Europea comenzó a aplicar a los paquetes de comercio electrónico de bajo valor a partir del 1 de julio.

Las ventas en Europa se desplomaron luego de que Shein incrementara sus precios y redujera la inversión publicitaria en línea. Unión Europea

El director ejecutivo y presidente de Shein, Yangtian Xu, señaló el lunes que una de las principales prioridades era aumentar el volumen de existencias en Europa y que la empresa tiene previsto apostar por prendas de mayor precio que impulsen su rentabilidad.

Conocida por vender vestidos a u$s5 y vaqueros a u$s10, así como por ofrecer descuentos continuamente, Shein ya se vio obligada a elevar los precios en EEUU el año pasado, cuando la administración Trump puso fin a la norma "de minimis", que permitía el acceso libre de aranceles a los paquetes de comercio electrónico de bajo valor.

Conocida por vender vestidos a u$s5 y vaqueros a u$s10, así como por ofrecer descuentos continuamente, Shein ya se vio obligada a elevar los precios en EEUU el año pasado.

Desde Shein advirtieron que la aplicación de los aranceles europeos podría generar un golpe financiero aún mayor que la eventual eliminación del régimen "de minimis" en los Estados Unidos.