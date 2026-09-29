Dólar bajo presión: las señales que mantienen en alerta al mercado en medio de la tensión global + Agregar ámbito en









El mayorista cerró el lunes en $1.524,50 y se mantiene cerca de sus máximos nominales. La menor acumulación de reservas, una demanda de cobertura creciente y un contexto internacional más exigente vuelven a concentrar la atención del mercado.

A cuánto cotiza el dólar este martes 29 de septiembre.

El dólar comienza este martes cerca de sus máximos nominales, después de que el mayorista interrumpiera el lunes una racha de cuatro subas consecutivas, pero se mantuviera por encima de los $1.520. El mercado sigue de cerca la demanda de cobertura, el menor ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) y un escenario internacional menos favorable para los emergentes.

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El tipo de cambio mayorista cerró el lunes en $1.524,50, con una baja de $1 respecto del viernes. De esta manera, quedó 25,7% por debajo del techo de la banda cambiaria, que se ubicó en $1.916,74.

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo en $1.545 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio relevado por el BCRA entre las entidades financieras alcanzó los $1.548,43.

Entre los dólares paralelos, el MEP terminó en torno a los $1.550, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó cerca de los $1.620. El blue, por su parte, avanzó hasta los $1.565.

El mercado sigue de cerca la demanda de dólares La atención estará puesta este martes en determinar si la demanda de cobertura se sostiene por tercera jornada consecutiva. El volumen operado en el segmento de contado se mantuvo elevado el lunes y superó los u$s679 millones, mientras que en futuros se negociaron alrededor de u$s1.768 millones.

En ese mercado, los contratos operaron con bajas generalizadas de hasta 0,3% en los tramos correspondientes a 2026. Las posiciones reflejaron un dólar mayorista de $1.526 para fines de septiembre y de $1.608,50 para diciembre. A la dinámica local se suma un escenario internacional más exigente. La suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos redujo el atractivo relativo de los activos emergentes durante las últimas jornadas y agregó presión sobre las condiciones financieras globales. Los bonos en dólares están presionados por el contexto internacional Actividad y riesgo país agregan presión al escenario cambiario A las dudas sobre la acumulación de reservas que mermó durante el mes de septiembre, se sumó durante septiembre una fuerte suba del riesgo país, en un contexto de mayor presión sobre los bonos soberanos. El indicador de JP Morgan acumuló diez jornadas consecutivas al alza y cerró el lunes en 628 puntos básicos, luego de alcanzar durante la rueda los 642 puntos. En septiembre, el incremento acumulado supera el 22%. El frente macroeconómico también sumó interrogantes. El último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una caída de 2,9% mensual desestacionalizada en julio y un retroceso de 1,4% interanual.