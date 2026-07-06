El mercado respalda el programa de Luis Caputo, aunque persiste la cautela por el financiamiento de 2027

El equipo económico proyecta cubrir íntegramente las necesidades financieras de 2027 con una estrategia centrada en el mercado local. El plan no contempla acudir al financiamiento internacional y se apoya principalmente en la compra de dólares al BCRA y en colocaciones por unos u$s5.000 millones. Sin embargo, el mercado sigue mostrando cautela debido a la incertidumbre política.

El mercado vio de forma positiva que el Gobierno dé previsibilidad, aunque persiste la cautela por el financiamiento del año que viene.

El equipo económico, comandado por Luis "Toto" Caputo , presentó el programa financiero 2026-2027 , con la hoja de ruta de los vencimientos de ambos años, donde prometen sobrecumplir por u$s3.700 las obligaciones de 2026 . Además, aseguran que pagarán a rajatabla las necesidades de u$s24.000 millones de 2027. En ese sentido, el mercado vio de forma positiva que el Gobierno dé previsibilidad, aunque persiste la cautela por el financiamiento del año que viene , sobre todo por la fuerte incertidumbre política que generan las elecciones.

El Palacio de Hacienda anunció que afrontará las necesidades de 2027 con el resto del año previo (u$s3.700), la compra de dólares al BCRA -que deja menor poder de fuego en caso de grandes niveles de demanda de cara a las elecciones- por u$s4.900 millones , emisiones locales por u$s5.000 millones, roll over en el sector público por u$s1.800 millones , desembolsos por u$s1.700 millones, acuerdos con organismos multilaterales por u$s4.200 millones, otros u$s2.000 millones de otras fuentes que, según el secretario de Finanzas, Federico Furiase, “se viene trabajando hace meses”; y privatizaciones por u$s1.500 millones.

"La duda que teníamos los analistas eran los u$s12.000 millones que aparecían como un interrogante de cara al año que viene por Bonares, Globales y deuda con el FMI. El Gobierno respondió a eso con mayor compra al BCRA y mayor colocación de Bonares AO29", destacó en diálogo con Ámbito el economista Gabriel Caamaño , que añadió que el mercado en un primer momento generó fuertes ganancias y que con el correr de las horas se moderó un poco.

"Es positivo que el mercado conozca la estrategia de financiamiento del Gobierno", enfatizó el analista de F2 Soluciones Financieras, Andrés Reschini , aunque rápidamente añadió: "Aún así no creo que despeje todas las dudas sobre 2027 porque algunas fuentes se basan en supuestos que podrían complicarse si el contexto político se torna muy adverso" .

En ese sentido, el economista de CEPEC, Leonardo Anzalone , subrayó en un resumen privado que "habrá que seguir de cerca de acá al 2027, no tanto el cierre del programa sino el balance de oferta y demanda de dólares en el MULC, sobre todo la demanda por dolarización de carteras en año electoral (en 2025 llegó a ~50% del M2 Privado)". "Ahí está el verdadero test, no en la contabilidad del programa financiero en sí" , apuntó con dureza.

"Habrá que estar atentos a shocks externos y también a la fuerza que puede tener o no la demanda por cobertura en año de elecciones presidenciales", concluyó Anzalone.

Si bien Reschini insistió en el balance positivo de la medida del Gobierno, la política será un factor determinante. "Si vos tuvieras garantía de continuidad de estas políticas, ya sea bajo este sello político u otro, creo que ese riesgo país sería mucho más bajo", lanzó.

Colocar deuda en el mercado internacional "es una opción, no es un objetivo", según Caputo

El riesgo país se encuentra en 415 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan este lunes 6 de julio. Esto lleva a que el propio Toto Caputo aseverara que la salida al mercado de deuda internacional es "una opción pero no un objetivo".

Sobre este punto, Pedro Martínez Gerber de PxQ destacó que es positivo que el Tesoro tenga un "amplio rango de alternativas". Aunque añadió: "Me parece que lo ideal sería que se recueste menos en la compra de divisas al BCRA y las emisiones en el mercado local, y que salga a emitir en el mercado internacional. Si bien en principio no esperan emitir afuera, lo dejan abierto como una opción sujeto a que se den las condiciones".

El problema de que el Tesoro le compre dólares al BCRA es que la autoridad monetaria pierde poder de fuego en un año clave, por una mayor dolarización de carteras de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"El nivel de dolarización dependerá entre otros de las señales políticas, pero se aclaran las fuentes para los vencimientos de los bonos en dólares, y ello puede contribuir a transitar el ciclo con la menor volatilidad desde dicho frente financiero, es una estrategia positiva balizar el camino", hizo hincapié el operador Gustavo Ber.

Para Mariano Ortiz Villafañe, chief economist de Aldazabal y Cía, aseguró que "no trajo grandes novedades". "Como era esperable, no incluye emisiones internacionales dentro de las fuentes financieras, aunque se ocuparon de aclarar que están abiertos a esa posibilidad siempre que el costo sea 'equivalente a las otras fuentes disponibles'", remarca.

"Entre las pocas novedades, se destaca el financiamiento bilateral por u$s2.000 millones en 2027 actualmente en etapa de negociación (incluido dentro de Otro financiamiento) y la emisión del nuevo AO29 (con características similares al AO27 y AO28 de cupón 6% con pagos mensuales) a partir de la próxima licitación del Tesoro, con el objeto de favorecer la reinversión de los cupones del 9 de julio", agregó.

El cierre de 2026, para Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, añadió que el Gobierno prevé actualmente emitir deuda como mínimo u$s2.000 millones en 2026. "Para mí, si pueden emitir más, van a terminar emitiendo más este año, pero no tiene sentido anunciarlo hoy. Entonces, por ahí terminan emitiendo más este año y tienen menos problemas para para el año que viene", analizó.

En esa línea, el economista Federico Machado sumó que si no llegan a colocar los u$s5.000 millones que prevén el Gobierno aún "tiene como opción de emergencia volver a tomar REPO (no esta considerado) o usar el SWAP con EEUU en alguna medida". Esta mirada de Machado refuerza aún más el diagnóstico de Di Giorno, quien dijo a este medio que actualmente "el mercado cree que de algún lado el Gobierno va a sacar la plata".