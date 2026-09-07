Contactos en el peronismo para bloquear la eliminación de las PASO en el Senado

El proyecto de Javier Milei para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO ) será el gran termómetro de su relación con los gobernadores . La iniciativa comenzará a debatirse este 15 de septiembre en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en medio de la incertidumbre que le genera a La Libertad Avanza la guerra a cielo abierto con Victoria Villarruel y los contactos subterráneos de los mandatarios del peronismo para bloquear la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada.

Luego de la cumbre peronista entre Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner , los jefes de bloque del PJ en el Congreso, Germán Martínez (Diputados), José Mayans (Senado) , y gobernadores como Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) a mediados de agosto en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, se ratificó la defensa de las PASO como mecanismo para dirimir el candidato presidencial del pan peronismo y se acordó la activación de una ronda de consultas para comenzar a trabajar en el porteo de votos en el Senado.

Ese esquema ya tuvo su primer capítulo con una videoconferencia entre mandatarios del NOA. Quintela, Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), junto al senador nacional Gerardo Zamora (Santiago del Estero) se conectaron para comenzar a coordinar sus movimientos en la Cámara alta . La novedad de esa comunicación fue que el gobernador catamarqueño habría comenzado a rever su postura de apoyo al proyecto de Javier Milei para eliminar las primarias.

De su apoyo automático a la iniciativa libertaria, Jalil habría mutado ahora a proponer una mesa de negociación institucional con el Presidente, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fijando como límite los meses de marzo y abril de 2027. El gobernador cuenta con un solo senador nacional que le responde de forma directa en la Cámara alta. Se trata de Guillermo Andrada (bloque Convicción Federal / Interbloque Unión por la Patria).

"Estamos muy verdes para tomar una decisión. No sabemos cómo se va a trata ni que van a proponer sobre la reforma política. El gobernador nunca estuvo a favor de las PASO pero no descartamos que cierre una postura en común junto al resto del peronismo" , explicaron cerca de Jalil desde Catamcarca ante la consulta de Ámbito .

Mensaje del peronismo

En el medio, la falta de definición sobre una resolución de la Secretaría de Energía para compensar a las provincias del norte que integran las denominadas "zonas cálidas" para votar en el Senado el proyecto de quita de subsidios para las zonas frías, enturbia más aún el tramite de la eliminación de las PASO. "La votación de zonas frías va de la mano de una resolución que compense a zonas cálidas de acuerdo a lo conversado con el gobierno nacional. Y eso no está. A medida que se acerca la campaña las posturas se endurecen. No es lo mismo que el subsidio a la electricidad para las provincias del norte entre en marzo o en diciembre. Es un gobierno débil que necesita acuerdos con gobernadores y es cada vez mas difícil", agregan cerca de un mandatario del NOA.

El panorama de votos catamarqueños no es alentador para La Libertad Avanza mas allá de Jalil. Lucía Corpacci (Bloque Justicialista / Unión por la Patria) está alineada de forma directa con la conducción de Cristina Kirchner mientas que la UCR también adelantó en principio, un rechazo a la reforma electoral de la Casa Rosada lo que podría impactar en el voto del radical catamaqueño Flavio Fama.

El tucumano Jaldo cuenta con dos senadoras nacionales que responden a su espacio político Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. El gobernador, complicado por la competencia interna de Juan Manzur de cara a 2027, ratificó su rechazo a una eventual eliminación de las PASO y a cualquier modificación del sistema electoral nacional antes de los comicios de 2027, al considerar que no resulta conveniente "cambiar las reglas electorales sobre la marcha".

En la misma linea aparece el espacio político liderado por el senador nacional Gerardo Zamora del Frente Cívico por Santiago del Estero, que además de su voto se mueve en tándem con Elia Esther del Carmen Moreno.

Las PASO en la mesa política de LLA

En este contexto de aliados en la cuerda floja, la mesa politica de La Libertad Avanza resolvió la semana pasada convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 15 de septiembre a las 15:30, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. El cuerpo a cargo del senador fueguino Agustín Coto, comenzará a sondear el poyo no solo a la eliminación o suspensión de las PASO sino también al funcionamiento de los partidos políticos, las campañas, el financiamiento, la Boleta Única de Papel y el régimen de candidaturas.

Es que no sólo los peronistas "dialoguistas" se muestra cada vez mas reacios a apoyar a la Casa Rosada con este proyecto. Tampoco el PRO de Mauricio Macri se manifestó a favor de esta iniciativa. Martín Goerling Lara, jefe de bloque en el Senado del partido de Mauricio Macri, advirtió que es “difícil” que Milei consiga en el Congreso la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: “Hoy lo veo difícil, en el Senado no hay mayorías para eliminarlas”, aseguró. “Cuando se abra la discusión en comisión (de la reforma política), seguramente se tardará a buscar un acuerdo. Yo hoy no lo veo con posibilidades. Para mí las PASO hay que mantenerlas, lo dije desde un principio. Lo discutimos en la mesa ejecutiva del partido y hoy la posición es esa, no cambió. Me parece que no es serio estar discutiendo, cada dos años, cambiar el sistema electoral”, fue la estimación del jefe de bloque macrista.