Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 9 de septiembre

El peronismo se impuso en la Provincia de Buenos Aires con una diferencia superior a 13 puntos sobre la fuerza política de Javier Milei. Si bien Javier Milei y Luis Caputo ratificaron la continuidad del esquema, en el mercado se impone la expectativa de que haya anuncios para contener la situación. Mientras tanto, el dólar oficial mayorista trepó el lunes más de $50 y se acercó al techo de la banda, el riesgo país tocó máximos en casi un año y las acciones argentinas se hundieron hasta 24% tanto en la bolsa local como el Wall Street. El dólar blue cotizó a $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubica en terreno negativo.