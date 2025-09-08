El mercado mide el impacto de la derrota de LLA: caen hasta 12% las acciones argentinas en Wall Street en el premarket







Los ADRs operan con fuertes bajas en la previa a la apertura del mercado neoyorkino. También los bonos cotizan en rojo tras la derrota del partido de Javier Milei.

Las acciones argentinas y los bonos se tiñen de rojo antes de la apertura del mercado.

La tensión se apodera del mercado. La contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires incrementó las dudas que la city ya tenía sobre el futuro del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. Esto repercutió de forma inmediata en las cotizaciones de los activos argentinos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas este lunes tras el resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires. Entre las más golpeadas se encuentran Grupo Financiero Galicia (GGAL), que se hunde 12,72%, e YPF, con una caída del 10,15%. También sufren retrocesos significativos Banco Macro (BMA -9,18%), Edenor (EDN -8,74%), BBVA Argentina (BBAR -7,5%), Loma Negra (LOMA -7,22%) y Central Puerto (CEPU -6,71%). En menor medida, aunque en terreno negativo, operan Vista Energy (VIST -6,09%), Transportadora de Gas del Sur (TGS -5,45%), Supervielle (SUPV -4,87%) y Pampa Energía (PAM -4,37%).

En tanto los bonos en dólares, mantienen una tendencia negativa con una caída de hasta 8% para el Global 2035 y del Global 2041 y el Global 2046. De esta manera se espera una suba del riesgo país medido por el J.P Morgan por encima de los 1.000 puntos básicos.

Noticia en desarrollo.-