Tensa calma: el dólar oficial opera en leve alza en la segunda rueda después de las elecciones







El mercado reaccionó de forma pesimista al revés electoral en la provincia de Buenos Aires que sufrió La Libertad Avanza (LLA) a manos del peronismo y ve fragilidad en el esquema cambiario.

El mercado llevó a precios la derrota electoral de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de PBA. Depositphotos

El segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar vuelve a subir este martes a $1.422, y se consolida por encima los $1.400 luego de sufrir una fuerte presión alcista en la jornada previa cuando el mercado llevó a precios la derrota electoral de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de PBA a manos de Fuerza Patria.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, aseguró: "El mercado reaccionó de forma adversa a los resultados de las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, con caídas de 16,4% para el Merval en CCL y de 8% promedio para los bonos en dólares Ley Nueva York. El dólar subió 4% pero se mantuvo dentro de la banda, mientras que los futuros de dólar subieron a lo largo de toda la curva"

Para este experto, la situación es "muy desafiante" para el Gobierno, que "deberá afrontar costos sea cual sea el rumbo que tome, y deberá administrarlos". Para la city, será clave seguir la dinámica del dólar y ver qué hace el gobierno si la cotización presiona sobre el techo de la banda.

"Si bien hay reservas liquidas en el BCRA para hacer frente a presiones, las reservas netas son negativas ya que las liquidas se vieron apalancadas por el préstamo del FMI", completó Franco.

El dólar oficial opera a $1.382,25 para la compra y a $1.435,17 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotiza a $1.365 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar blue se vende a $1.385, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Dentro de los tipos de cambios bursátiles: el dólar MEP cotiza a $1.434,92 y la brecha contra el mayorista es de 1,8%, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.439,27, por lo cual la brecha es de 2,1%.