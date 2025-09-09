SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Los ADRs y bonos en dólares rebotan hasta 5% y el Merval recupera 2% luego del desplome poselectoral

En un lógico repunte posterior al derrumbe del lunes, los activos argentinos operan en verde.

Los ADRs avanzan hasta 3%&nbsp;

Los ADRs avanzan hasta 3% 

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street rebotan este martes 9 de septiembre, luego del desplome de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral. En tanto los bonos en dólares operan con ganancias, y el Merval se recupera con una suba superior al 2%.

Entre los principales avances de los ADRs se destaca YPF (5%), IRSA (4,9%), Transportadora Gas del Sur (4,7%) y Banco Supervielle (3,7%). En tanto, solo opera con pérdidas Bioceres, tras un mal balance corporativo (-0,4%) y Globant S.A (-1,6%).

“El mercado reaccionó de forma adversa a los resultados de las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, con caídas de 16,4% para el Merval en CCL y de 8% promedio para los bonos en dólares Ley Nueva York. El dólar subió 4% pero se mantuvo dentro de la banda, mientras que los futuros de dólar subieron a lo largo de toda la curva. Creemos que de aquí en mas la situación es muy desafiante para el gobierno, que deberá afrontar costos sea cual sea el rumbo que tome, y deberá administrarlos”, expresó Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS.

En el panel líder, el S&P Merval avanza 2,3% a 1.772.489,16 puntos mientras que el Merval en dólares escala 2,6% a 1.235,56 puntos. Las principales subas del día son lideradas por Transportadora Gas del Sur (2,9%), VALO (2,6%), Pampa Energía (2,5%) e YPF (2,2%).

Bonos y riesgo país

Por su parte, los bonos en dólares con una tendencia alcista, con subas de hasta 2,4% encabezados por el Bonar 2029 y el Global 2035 (1,4%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se aleja de los 1.100 puntos básicos en el que se ubicó ayer, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza.

dolar blue vivo inversiones mercados bonos
