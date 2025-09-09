Los ADRs y bonos en dólares rebotan hasta 5% y el Merval recupera 2% luego del desplome poselectoral







En un lógico repunte posterior al derrumbe del lunes, los activos argentinos operan en verde.

Los ADRs avanzan hasta 3% Depositphotos

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street rebotan este martes 9 de septiembre, luego del desplome de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral. En tanto los bonos en dólares operan con ganancias, y el Merval se recupera con una suba superior al 2%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre los principales avances de los ADRs se destaca YPF (5%), IRSA (4,9%), Transportadora Gas del Sur (4,7%) y Banco Supervielle (3,7%). En tanto, solo opera con pérdidas Bioceres, tras un mal balance corporativo (-0,4%) y Globant S.A (-1,6%).

El repunte llega tras las fuertes caídas el lunes, que dejaron a las acciones en valores más bajos y habilitaron compras de oportunidad por parte de inversores que buscan posicionarse a precios "en descuento".

“El mercado reaccionó de forma adversa a los resultados de las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, con caídas de 16,4% para el Merval en CCL y de 8% promedio para los bonos en dólares Ley Nueva York. El dólar subió 4% pero se mantuvo dentro de la banda, mientras que los futuros de dólar subieron a lo largo de toda la curva. Creemos que de aquí en mas la situación es muy desafiante para el gobierno, que deberá afrontar costos sea cual sea el rumbo que tome, y deberá administrarlos”, expresó Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS.

En el panel líder, el S&P Merval avanza 2,3% a 1.772.489,16 puntos mientras que el Merval en dólares escala 2,6% a 1.235,56 puntos. Las principales subas del día son lideradas por Transportadora Gas del Sur (2,9%), VALO (2,6%), Pampa Energía (2,5%) e YPF (2,2%).

Bonos y riesgo país Por su parte, los bonos en dólares con una tendencia alcista, con subas de hasta 2,4% encabezados por el Bonar 2029 y el Global 2035 (1,4%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se aleja de los 1.100 puntos básicos en el que se ubicó ayer, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza.

Depositphotos