El dólar blue anotó su primera suba en cuatro jornadas e igualó el precio del mayorista + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Conocé a cuánto operó el dólar blue hoy. Depositphotos

El dólar blue subió $5 (0,4%) a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, y cerró igual que en la última jornada de la semana pasada, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, el tipo de cambio informal anotó su primera suba en cuatro jornadas e igualó el nivel del dólar mayorista, que cayó $9, por lo que la brecha con el mismo es del 0%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 5 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435.

El dólar oficial minorista cerró a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.411,91 para la compra y a $1.462,75 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 5 de diciembre El dólar CCL opera a $1.512,75 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 5,4%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 5 de diciembre El dólar MEP opera a $1.474,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.489,54, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.450,18, según Binance.