Javier Milei viaja a Noruega para participar de la entrega del premio Nobel a María Corina Machado Por Liliana Franco + Seguir en









La participación del Presidente está sujeta a la de la propia premiada, que aguarda por condiciones de seguridad durante la ceremonia.

Milei realizaría un viaje express para participar de una premiación a Corina Machado.

En un nuevo gesto de antagonismo a Nicolás Maduro, Javier Milei participará de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela y actualmente en la clandestinidad por las amenazas de detención. El Presidente recibió una invitación directa de la galardonada. La ceremonia ocurrirá en Oslo, capital de Noruega, el 10 de diciembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La participación del Presidente de la Nación está sujeta a la presencia de la propia Corina Machado, que espera por los detalles del operativo de seguridad durante la ceremonia que puedan garantizar su traslado y su integridad física. En caso de que ocurra, Milei viajaría el 9 de diciembre y regresaría tres días después, el viernes 12 de diciembre.

Al conocerse la premiación, Milei había felicitado a Corina Machado a través de sus redes sociales. "Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", fue el mensaje del Presidente. La Argentina se encuentra en un delicado estado diplomático con su par sudamericano: la embajada nacional fue sitiada por la presencia de refugiados políticos y aún permanece detenido e incomunicado el gendarme Nahuel Gallo.

Se espera que de la ceremonia participen el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. También estará el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien compitió contra Maduro en las últimas elecciones de agosto del 2024. Vale aclarar que sólo el Nobel de la Paz se entrega en Noruega -por pedido expreso de Alfred Nobel en su testamento-, mientras que los demás reconocimientos se otorgan en Suecia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1976631905262207038&partner=&hide_thread=false .@MariaCorinaYA mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia.

Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela.

VLLC! https://t.co/4mXYzoFMtP — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2025 El reconocimiento a María Corina Machado Entre los argumentos para otorgarle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la Fundación Nobel remarcó que la dirigente venezolana "ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto en común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo. Esto es precisamente lo que yace en la esencia de la democracia: nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno popular, aun cuando discrepemos. En un momento en que la democracia está amenazada, es más importante que nunca defender este punto en común".

"Durante el último año, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se vio obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en el país, una decisión que inspiró a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten", planteó. Además, reconoció que "la democracia depende de quienes se niegan a callar, que se atreven a dar un paso al frente a pesar del grave riesgo y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada, sino que siempre debe defenderse: con palabras, con valentía y con determinación".