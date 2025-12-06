En la presentación de los F-16, Javier Milei despidió a Luis Petri: "Deja detrás suyo un legado de cual estos aviones son su testamento"

Los aviones de combate ya se encuentran en Argentina, donde hicieron maniobras de vuelo sobre el cielo de Buenos Aires. Durante el acto oficial de presentación, hecho en Córdoba, el Presidente elogió al ministro saliente y defendió a su sucesor, Carlos Presti, de las críticas.

El presidente Javier Milei habló desde Río Cuarto, Córdoba , en la presentación de los aviones F-16 adquiridos por el Ministerio de Defensa. Allí, despidió al ministro Luis Petri , que seguirá su carrera en el Congreso, bajo un sentido mensaje: "Deja detrás suyo un legado de cual estos aviones son su testamento".

El cielo porteño amaneció con un estruendo poco habitual. Desde las 8 , seis de los 24 F-16 que la Argentina adquirió a Dinamarca irrumpieron en Buenos Aires con un vuelo rasante que partió desde Córdoba y alcanzó el área metropolitana en apenas unos minutos . La imagen sorprendió a vecinos y turistas que se acercaron espontáneamente a la Costanera y a la avenida 9 de Julio para verlos pasar.

Tras el sobrevuelo, la presentación oficial de los F-16 tuvo lugar en el Área Material Río Cuarto, con Javier Milei al frente y la participación del ministro de Defensa saliente, Luis Petri y su sucesor, el teniente general Carlos Presti. Además, también dijeron presentes miembros del Gobierno, entre ellos; Diego Santilli; Karina Milei; Alejandra Monteoliva; Pablo Quirno; Manuel Adorni y el presidente de la Cámara alta, Martín Menem.

En su discurso, el mandatario destacó que "con esta importante inversión, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea" y subrayó la demostración "impresionante" de sus pilotos. Allí describió que durante su viaje hacia Río Cuarto, los hombres "salieron de allí, sobrevolaron la Plaza de Mayo y la Casa Rosada y retornaron para encontrarnos aquí en nuestro aterrizaje".

Milei consideró a los F-16 como "los nuevos custodios del espacio aéreo argentino": "A partir de hoy todos estaremos un poco más seguros (...) nuestro gobierno está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas" .

En esa línea, le dedicó unas palabras al Ministro saliente: "Quiero agradecer a Petri por su labor incansable (...) y en especial por haber materializado esta compra" señaló y agregó que si bien abandona su cargo tambien deja "detrás suyo un legado enorme del cual estos aviones son su mayor testamento".

A su vez, Milei le dedicó unas palabras al sucesor de Petri, el teniente general Carlos Presti, a quien describió como "un militar de carrera". En esa línea, citó que "su designación fue motivo de revuelo mediático fogoneado por un sector de la política que adopta una posición infantil".

"En un esfuerzo de hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras fuerzas armadas", señaló sobre la oposición.

https://x.com/MinDefensa_Ar/status/1997288970477084710/photo/1



Así, Milei siguió: "Ahora rechazan la designación del teniente general pero esta se basa en su idoneidad para el cargo. Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara sino a los que más saben de la materia".

"Su larga trayectoria en el ejército lo dota de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no sorprende la crítica. Presti es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la Patria incluso cuando no le sea personalmente conveniente", completó.

Un llamado de la "soberanía"

El Presidente tomó a la palabra soberanía como parte de su discurso y llamó a "discutir su verdadero significado": "Cualquier país que pretenda desarrollarse tiene que hacerse respetar. Esto se consigue por dos vías: una economía que se desarrolle y crece, con una sociedad pujante, y con la capacidad de defendernos para disuadir a otros países en un contexto de incertidumbre".

Así, destacó que "no hay soberanía sin prosperidad económica y capacidades militares para defenderla". "Todo este razonamiento básico fue repudiado por el kirchnerismo, durante estos 20 años. Se llenaron la boca hablando pero nos entregaron un país pobre e indefenso", apuntó contra la oposición.

"Nosotros le respondemos: la única forma de tener un país soberano es construyendo riqueza y las capacidades para defenderla. Ya lo vivimos hace 100 años, tenemos el mandato histórico de recuperar aquellas senda de grandeza. Estos aviones F-16 son un símbolo de la Argentina que estamos construyendo", reflexionó Milei.

Para finalizar, agregó: "Por todo esto quiero agradecer a todos los integrantes del poder ejecutivo y de la fuerza aérea encargados de llevar adelante estas gestiones. Hoy más que nunca podemos decir las Fuerzas del Cielo nos están acompañando".

El sobrevuelo de las aeronaves

Las aeronaves de combate - cuatro biplazas y dos monoplazas - forman parte del paquete de 24 unidades compradas a Dinamarca, todas equipadas con un sistema de armas provisto por Estados Unidos.

La operación demandó un desembolso total de u$s650 millones. Aunque estos modelos pueden alcanzar velocidad mach 2, es decir, más de 2400 kilómetros por hora, el sobrevuelo se realizó a menor velocidad y en formación especial para permitir su observación.

En detalle, las aeronaves en formación aparecieron en vuelo rasante cerca de las 8 de la mañana. Su demostración comenzó desde la zona de la Costanera Norte y pasó por la Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio y la Plaza de los dos Congresos.

En este escenario, cientos de vecinos se acercaron a la Casa Rosada y al Obelisco para ver en acción los nuevos F-16, que llegaron a volar a tan solo unos 600 metros de altura.

El Ministerio de Defensa había anticipado que la exhibición sobre Buenos Aires se realizaría el domingo, ingresando por el Río de la Plata. Sin embargo, tras los cambios de agenda, la demostración terminó adelantándose para esta mañana, entre las 8 y las 8.45.

El vuelo debió ser reprogramado por cuestiones climáticas. Con este anticipo aéreo ya completado, Javier Milei encabezará hoy en Córdoba el acto oficial para formalizar la llegada de los F-16.