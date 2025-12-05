Monotributo: ya hay 4,7 millones de contribuyentes y se consolida como alternativa a la informalidad

Los monotributistas asociados buscan cambiar la percepción social sobre el régimen simplificado y dar a conocer los beneficios y derechos que otorga.

En la Argentina existen más de 4,7 millones de trabajadores adheridos al monotributo , una cifra que creció en lo que va del actual Gobierno y se encuentra en torno a máximos históricos. De esa cantidad, el 85% se concentra en las categorías más bajas del régimen simplificado, sin grandes posibilidades de crecimiento .

En este contexto, y en medio del debate sobre el futuro del régimen simplificado, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) brindó el pasado jueves una conferencia en el Hotel Regente Palace, a la cual asistió Ámbito, titulada "La joya del Monotributo: salud, derechos y negocios". Allí se defendieron los puntos fuertes y las potencialidades del régimen como puente hacia la formalidad, en un país con 43,2% de economía informal .

En ese sentido, la contadora pública y titular de MARA, Noelia Villafañe , aseguró que el Monotributo es "la única herramienta efectiva" para combatir la "distorsión" laboral que implica la clandestinidad , y que tiene a unos 8 millones de trabajadores sin ningún tipo de derechos, casi duplicando la informalidad de países de la región como Chile o Uruguay .

En los últimos días, el Gobierno de Javier Milei rechazó de plano los rumores sobre una posible eliminación del régimen simplificado , pero señaló que los equipos técnicos continúan trabajando en una eventual reforma tributaria y modernización laboral. Al respecto, Villafañe pidió "evitar un aumento exorbitante en la cuota del monotributo", ya que esto implicaría "una eliminación encubierta" .

En cuanto a las acusaciones de "enanismo fiscal" por parte de algunos especialistas contra los aportantes, señalados de "no querer facturar de más" para permanecer en el régimen simplificado , Villafañe sostuvo que la realidad es muy distinta: "Hay una economía de subsistencia, hay ingresos de hambre" .

"El clandestino aporta $0 al sistema jubilatorio, no le da nada al Estado, sin embargo, cobra una PUAM. El resultado es un 100% de gasto para el Estado", enfatizó Villafañe, y remarcó que, hoy en día, el flujo de fondos para los jubilados recibe todos los meses el aporte de 2,4 millones de monotributistas que aportan al sistema de salud.

La titular de MARA fue a más allá y afirmó que el hecho de que estas personas caigan en la clandestinidad ante la imposibilidad de pagar la cuota mensual supone un riesgo directo para el flujo de fondos de la ANSES y en contra de los intereses recaudatorios del Estado.

Derechos, financiamiento y nuevas oportunidades de negocio

Entre los oradores, el Dr. Ezequiel Benzaquen recordó a los monotributistas presentes, quienes asistieron al evento desde distintos puntos del país, que el monotributo consta de dos partes: una impositiva y otra de seguridad social. Sobre este último punto, comentó los problemas que suelen experimentar los contribuyentes a la hora de la afiliación.

"Si ustedes se quieren afiliar a una obra social les van a decir que no. Eso no es así, las organizaciones están obligadas a afiliarlos", subrayó. "Los monotributistas tienen los mismos derechos que cualquier otro afiliado a una obra social. Muchas veces estas dicen que no, pero eso es totalmente falso, no hay que quedarse de brazos cruzados", deslizó el letrado.

Por otra parte, el Mg. Guillermo Izurieta comentó que el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), implementado en la pandemia por el Estado, permitió que casi 1 millón de cooperativistas tengan acceso a líneas de financiamiento y que 235.000 personas obtuvieran por primera vez una tarjeta de crédito.

Asimismo, llamó a los monotributistas interesados en este tipo de garantías a tramitar online el certificado MiPyme, para acceder, entre otras herramientas, al beneficio de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), las cuales son de carácter privado y permiten el acceso a un crédito bancario o la posibilidad de descontar un cheque en el mercado de capitales.

En tanto, la contadora pública Érica Mesina expuso sobre la oportunidad que tiene una pyme de convertirse en proveedor del Estado a través de una licitación, al cual calificó como "el mayor comprador del país" y "el cliente perfecto", puesto que uno conoce de ante mano las condiciones comerciales.

En esa línea, el Lic. Andrés Colombi explicó que, más allá del tamaño de un negocio, los monotributistas pueden transformarse en importadores y exportadores si estos logran asociarse a través de un consorcio, que permita enviar o recibir mercadería (estandarizada en el caso de envíos) y transportar volúmenes que serían imposibles de manera individual.

La conclusión general del encuentro fue que, lejos de extinguirse, el Monotributo sigue siendo un pilar de la formalización y un motor potencial para millones de trabajadores independientes.