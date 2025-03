Carlos Melconian, sobre el dólar y el FMI: "No podés ir a flotar porque vas a la hiperinflación"

Dólar: el debate sobre la flotación cambiaria

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el esquema cambiario y las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. Melconian fue tajante al referirse a la posibilidad de una flotación cambiaria en el corto plazo: "La flotación es un camino de llegada, no de partida. Ese fue el error del presidente Macri". En ese sentido, alertó sobre los riesgos de una salida abrupta del esquema actual: "No podés ir a flotar porque vas a la hiper. No va a flotar", expresó en diálogo con el canal de streaming Cenital+.